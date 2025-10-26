Сербія готова стати майданчиком для переговорів України та Росії

Прапор Сербії / © Pixabay

Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич повідомив, що Белград готовий виступити платформою для можливих мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це передає Fox News.

«Сербія також є однією з країн, які пропонують свої послуги, з огляду на наш досвід, з огляду на те, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати, якщо це необхідно або якщо є зацікавленість, провести будь-які переговори… про те, як покласти край цій жахливій трагедії, яка призвела до стількох смертей і стількох руйнувань», — розповів міністр.

Джурич наголосив на необхідності якнайшвидшого припинення війни і підтвердив позицію Белграда щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності кожної країни «згідно з її кордонами, встановленими Організацією Об’єднаних Націй», до яких належить і Україна.

Експерти зазначають, що Сербія є нетрадиційним претендентом на посередницьку роль через давні та міцні історичні, культурні й релігійні зв’язки з Російською Федерацією.

Попри те, що Сербія долучилася до ухвалення резолюцій ООН, спрямованих на засудження російського вторгнення в Україну та проведення референдумів про анексію частини українських земель, Белград не став приєднуватися до західних обмежувальних заходів (санкцій), введених проти Росії у зв’язку з її вторгненням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент РФ Володимир Путін не планує завершувати війну проти України. Попри спроби міжнародного тиску, Росія продовжує висувати ультиматуми й відмовляється йти на компроміси, що може свідчити про початок нової стратегії Кремля.