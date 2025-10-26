- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 2 хв
Сербія готова стати майданчиком для переговорів України та Росії
Белград готовий стати посередником у переговорах Києва та Москви.
Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич повідомив, що Белград готовий виступити платформою для можливих мирних переговорів між Україною та Росією.
Про це передає Fox News.
«Сербія також є однією з країн, які пропонують свої послуги, з огляду на наш досвід, з огляду на те, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати, якщо це необхідно або якщо є зацікавленість, провести будь-які переговори… про те, як покласти край цій жахливій трагедії, яка призвела до стількох смертей і стількох руйнувань», — розповів міністр.
Джурич наголосив на необхідності якнайшвидшого припинення війни і підтвердив позицію Белграда щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності кожної країни «згідно з її кордонами, встановленими Організацією Об’єднаних Націй», до яких належить і Україна.
Експерти зазначають, що Сербія є нетрадиційним претендентом на посередницьку роль через давні та міцні історичні, культурні й релігійні зв’язки з Російською Федерацією.
Попри те, що Сербія долучилася до ухвалення резолюцій ООН, спрямованих на засудження російського вторгнення в Україну та проведення референдумів про анексію частини українських земель, Белград не став приєднуватися до західних обмежувальних заходів (санкцій), введених проти Росії у зв’язку з її вторгненням.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент РФ Володимир Путін не планує завершувати війну проти України. Попри спроби міжнародного тиску, Росія продовжує висувати ультиматуми й відмовляється йти на компроміси, що може свідчити про початок нової стратегії Кремля.