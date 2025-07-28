Сербія не запроваджуватиме санкції проти Росії: Вучич пояснив причину

Президент Сербії Александр Вучич / © Associated Press

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Сербія не буде вводити санкції проти Російської Федерації, попри її війну проти України.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, передає видання Dnevnik.

«Ми свою політику ведемо на основі принципів, а не залежно від того, що нам подобається чи вигідно в певний момент. Ми продовжимо вести принципову політику, яку не люблять ні на Заході, ні на Сході, але яку підтримують громадяни Сербії», — наголосив він.

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Вучич прямо заявив, що «мусить усіх розчарувати», але Сербія не запроваджуватиме жодних обмежень проти Росії.

Президент також згадав про заборону на експорт зброї, яка діє з 31 липня. За його словами, це рішення вже негативно впливає на роботу оборонної промисловості та виплату зарплат працівникам.

«Ми не дозволимо великим гравцям використовувати нас у своїх іграх. Наша політика залишається такою — санкцій не буде», — підкреслив Вучич.

Раніше повідомлялося, що Сербія продовжує переговори щодо нового контракту на постачання природного газу з Росії, попри рекомендації Європейського Союзу відмовитися від імпорту з держави-агресорки до 2027 року.

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Ми раніше інформували, що президент Сербії Александар Вучич не підписав спільну декларацію саміту «Україна — Південно-Східна Європа», де засуджено російську агресію з закликом до нових санкцій проти РФ.