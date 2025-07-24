Золото / © Pixabay

Реклама

Національний банк Сербії має намір повернути весь золотий запас, вартістю приблизно 6 мільярдів доларів, на територію країни. У такий спосіб ця країна, яка підтримує дружні стосунки з агресоркою Росією, намагатиметься зберегти своє золото у безпеці в кризові часи.

Як повідомляє Bloomberg, Сербія стане першою країною у Східній Європі, яка не зберігатиме жодного зі своїх золотих злитків у традиційних центрах, таких як Швейцарія, Велика Британія та США.

На даний момент практично все золото вже зберігається в Белграді, за винятком п’яти тонн, які поки що перебувають у Швейцарії.

Реклама

«Повернувши золото до країни, Національний банк Сербії прагне підвищити доступність та безпеку золотих резервів у періоди кризи та невизначеності», — заявили у центральному банку країни, додавши, що зусилля з репатріації розпочалися 2021 року на тлі «посиленої глобальної невизначеності».

Видання зазначає, що темпи накопичення золота центральними банками різними країнами світу подвоїлися після заморожування валютних резервів Росії у 2022 році, що підкреслило політичний ризик зберігання активів, деномінованих у доларах та євро. Зберігання золотих злитків усередині країни захищає їх від такого роду іноземного втручання.

Згідно з офіційними даними, станом на 16 липня 2025 року золотий запас Національного банку Сербії становив 50,05 тонни. Наразі дорогоцінний метал становить 17,2% від загальних валютних резервів Сербії.

В останні роки Сербія була одним з найактивніших покупців золота в Європі. У 2024 році Національний банк Сербії додав до своїх резервів 3,2 тонни золота, а з початку цього року придбав понад 2,3 тонни золота.

Реклама

США мають найбільші у світі золоті запаси — 8 133 тонни, далі йдуть Німеччина, Італія, Франція, Росія та Китай. Серед нещодавніх покупців Польща лідирувала в закупівлях золота центральними банками у 2024 році з 89,5 тоннами, далі йдуть Туреччина та Індія.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич не підписав спільну декларацію саміту «Україна — Південно-Східна Європа» із засудженням російської агресії та закликом до санкцій.