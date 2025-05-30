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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Сербія відреагувала на гнів Росії щодо передавання боєприпасів Україні: що вирішили

Сербія відреагувала стримано — обіцяє перевірити факти спільно з російською стороною.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Олександр Вучич

Олександр Вучич / © Getty Images

Сербія та Росія створили спільну робочу групу для розслідування того, як боєприпаси сербського виробництва могли опинитися в Україні.

Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич, коментуючи звинувачення з боку Російської служби зовнішньої розвідки (СЗР), пише Reuters.

СЗР раніше звинуватила Белград у тому, що він через посередників — зокрема країни НАТО (Чехію, Польщу, Болгарію) та деякі африканські держави — постачає зброю Києву, що, за словами російської розвідки, є «ударом у спину».

«Вони (постачання) мають одну ясну мету — вбивати й калічити російських військових і мирне населення», — йдеться у заяві СЗР.

Президент Вучич у коментарі державному телеканалу RTS визнав, що це питання обговорювалося з Володимиром Путіним 9 травня в Москві. Він наголосив, що не всі твердження Росії відповідають дійсності:
«Ми сформували робочу групу спільно з російськими партнерами для встановлення фактів. Частина сказаного не відповідає дійсності», — зазначив він.

Раніше, згідно з даними одного із секретних документів Пентагону, Сербія у 2023 році погодилась постачати зброю Україні, попри свій заявлений військовий нейтралітет. Це вже не перше звинувачення Москви на адресу Белграда.

Сербська оборонна промисловість — одна з ключових галузей економіки, у якій працює близько 24 тисяч осіб. Зброя сербського виробництва здебільшого базується на радянських зразках 1980-х років, подібних до тих, що використовуються обома сторонами у війні РФ проти України.

Вучич також зазначив, що Сербія намагається балансувати між Росією — своїм традиційним союзником — і курсом на євроінтеграцію. Хоча Белград не приєднався до санкцій проти РФ, він засудив її агресію в ООН і підтримує територіальну цілісність України.

Нагадаємо, після звинувачень Росії в передачі Україні боєприпасів, у Сербії в місті Валєво 30 травня стався вибух на державному оборонному підприємстві «Крушик».

Відомо, що через вибух постраждали п’ятеро працівників. Як заявили представники підприємства, вибух стався під час пресування пентриту — потужної вибухової речовини.

Держпідприємство «Крушик» було засноване 1939 року, воно спеціалізується на виробництві оборонної і цивільної техніки та відіграє ключову роль у військово-промисловому комплексі Сербії.

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