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Сербія пішла під воду: люди зникають безвісти, влада оголосила надзвичайний стан (фото)

Сербія пішла під воду: люди зникають безвісти, влада оголосила надзвичайний стан (фото)

Фото: Associated Press

Річки вийшли з берегів, що стало причиною надзвичайної ситуації.

На південному заході та півдні Сербії виникли повені через сильні дощі. У семи муніципалітетах країни запроваджено режим надзвичайного стану. Наразі відомо про одну жертву стихії, доля ще одного зниклого чоловіка залишається невідомою. 

Про це повідомляє AP. 

Наразі відомо, що тіло чоловіка витягли з річки на південному заході Сербії. Також  рятувальники наразі шукають ще одного чоловіка, який зник під час повені. 

Повені були спровоковані сильними дощами та погодою.

© Associated Press
Фото: Associated Press

"Це було сильніше за нас, ми не змогли захистити деякі частини", - сказав високопоставлений чиновник Неманья Попович.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Раніше стало відомо, що снігова лавина зійшла з гір в місті Ньїнгчі в автономному окрузі Тибету Китаю. В результаті цього загинули 28 людей. 

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