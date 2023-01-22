Сербія пішла під воду: люди зникають безвісти, влада оголосила надзвичайний стан (фото)

Річки вийшли з берегів, що стало причиною надзвичайної ситуації.
На південному заході та півдні Сербії виникли повені через сильні дощі. У семи муніципалітетах країни запроваджено режим надзвичайного стану. Наразі відомо про одну жертву стихії, доля ще одного зниклого чоловіка залишається невідомою.
Про це повідомляє AP.
Наразі відомо, що тіло чоловіка витягли з річки на південному заході Сербії. Також рятувальники наразі шукають ще одного чоловіка, який зник під час повені.
Повені були спровоковані сильними дощами та погодою.
"Це було сильніше за нас, ми не змогли захистити деякі частини", - сказав високопоставлений чиновник Неманья Попович.
Раніше стало відомо, що снігова лавина зійшла з гір в місті Ньїнгчі в автономному окрузі Тибету Китаю. В результаті цього загинули 28 людей.
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