Сербія пішла під воду: люди зникають безвісти, влада оголосила надзвичайний стан (фото)

На південному заході та півдні Сербії виникли повені через сильні дощі. У семи муніципалітетах країни запроваджено режим надзвичайного стану. Наразі відомо про одну жертву стихії, доля ще одного зниклого чоловіка залишається невідомою.

Про це повідомляє AP.

Наразі відомо, що тіло чоловіка витягли з річки на південному заході Сербії. Також рятувальники наразі шукають ще одного чоловіка, який зник під час повені.

Повені були спровоковані сильними дощами та погодою.

Фото: Associated Press

"Це було сильніше за нас, ми не змогли захистити деякі частини", - сказав високопоставлений чиновник Неманья Попович.

Фото: Associated Press

Раніше стало відомо, що снігова лавина зійшла з гір в місті Ньїнгчі в автономному окрузі Тибету Китаю. В результаті цього загинули 28 людей.

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