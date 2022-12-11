Сербія привела армію у повну бойову готовність – президент Вучич скликає Радбез

Президент Сербії Александар Вучич скликав 11 грудня о 19:00 (20:00 за Києвом) засідання Ради національної безпеки.

Про це повідомляє сербське видання РТС.

"Після погроз Альбіна Курті про напад на сербів на барикадах усіма доступними засобами, президент Александар Вучич скликав термінове засідання Ради національної безпеки", – повідомляє видання.

Із посиланням на неофіційні джерела видання передає, що прем'єр-міністр Косова Курті зв’язався з представниками США, Британії, Франції, Німеччини та Італії у Косові та повідомив, що поставив ультиматум сербам у провінції не пізніше вечора 11 грудня зняти барикади з автошляхів на півночі Косова і Метохії.

"В іншому випадку у ситуацію втрутиться поліція Косова", – попередив він.

Заява Курті

Як повідомляє видання Kosovo online, Альбін Курті закликав KFOR (міжнародні сили під керівництвом НАТО, відповідальні за забезпечення стабільності в Косово – ред.) гарантувати свободу пересування по території.

"Ми ще раз закликаємо KFOR гарантувати свободу пересування. КФОР в Косово виступає за мирне та безпечне середовище, що також означає свободу пересування без дискримінації. Блокування руху, блокування громадських доріг великоваговими транспортними засобами, щоб перешкодити свободі пересування, злочинна стрілянина угруповань по нашій поліції та поліції EULEX, – це не тільки неприйнятно, але це не повинно повторитися у майбутньому. Тож ми чекаємо", – сказав Курті.

Чергове загострення в Косові: що відомо про барикади

Нагадаємо, що конфлікт між Сербією та Косовом загрожував перерости у серйозну війну. Чому, розбирався ТСН.ua.

Ситуація на півночі Косова різко загострилася після того, як місцева поліція закрила КПП на адміністративній лінії з Сербією

На КПП Яріньє затримали колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. У відповідь сербське населення перекрило барикадами дорогу до кількох сіл поблизу КПП. Розпочали протестування. Місія Європейського Союзу та Міжнародна місія НАТО в Косові і Метохії також вивели патрулі на барикади.

Пантіч був співробітником поліції та працював у дільниці в Косовській Мітровиці. Він залишив свою посаду восени разом із близько 600 інших етнічних сербів.

Також свої посади залишили інші поліцейські, судді та місцеві чиновники сербського походження. У такий спосіб вони протестували протии вимоги реєстрації місцевих автомобілістів реєструвати свої авто на косовських номерних знаках замість старих сербських.

Цей демарш підтримали в Бєлграді – сербський уряд пообіцяв виплати тим, хто звільнився.

Нагадаємо, 11 грудня директор Управління Косово та Метохії Петар Петкович заявив, що косовські силовики взяли штурмом греблю на Газиводі.

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