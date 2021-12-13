Сербію засипало снігом: у столиці не працював аеропорт, а на коліях застрягли потяги

У столиці дорогами не проїхати.
Сильні снігопади почалися в Сербії: зокрема, замело Белград.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 13 грудня.
У столиці дорогами не проїхати, громадський транспорт практично не ходить. Кілька автівок розчавили дерева, які не витримали ваги снігу. Кілька годин не працював міжнародний аеропорт, закривали й дорогу, яка до нього веде. Міжміські траси зледеніли, почастішали аварії. Ходять з перебоями і потяги: в одному з них пасажири застрягли на сім годин.
Тим часом захід Сербії через снігопади практично повністю без електрики.
Як повідомлялося, Балкани потерпають від сильного шторму. Найбільше дісталося півночі Греції: там загинула жінка, чию автівку змило водою. Складна ситуація і в Болгарії та Албанії. Там через дощі та сходження ґрунту відрізало від світу чимало гірських селищ. А кілька десятків сіл лишилися без електрики.
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