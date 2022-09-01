Сербська армія розпочала повномасштабні навчання біля адміністративного кордону з Косовом

В оборонному відомстві Сербії повідомили, що військові у зоні безпеки тренуватимуться запобігати незаконному перетину кордону.
У середу, 31 серпня, напередодні набуття чинності нових домовленостей між Белградом і Приштиною щодо документів для в’їзду збройні сили Сербії розпочали військові навчання в зоні безпеки поблизу частково визнаного Косова.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Сербії.
“Метою навчань є підтримання високого рівня готовності залучених підрозділів та їхньої здатності швидко реагувати у разі необхідності, а також забезпечення миру та безпеки на адміністративній лінії з Автономним краєм Косово та Метохія”, - йдеться на сайті оборонного відомства.
Навчання також присвячені “веденню бойових дій у разі нападу на підрозділ, а також тактиці, прийомам і порядку запобігання незаконному перетину кордону, діяльності екстремістських угруповань та організованої злочинності.
Навчання проходять на базах і військових об'єктах у зонах безпеки.
За словами місцевих жителів, яких цитують ЗМІ, бронетехніка та інша військова техніка вже прибули до сербських міст Рашка та Нові Пазар поблизу адміністративної лінії.
Сербські військові регулярно проводять навчання в зоні безпеки за 5 кілометрів (3 милі) від адміністративної лінії, останні навчання відбулися в січні .
Як відомо, у суботу, 27 серпня, президент Сербії Александар Вучич заявив, що Белград готовий частково прийняти вимоги влади в Приштині щодо документів для в'їзду в регіон за певних умов і гарантій ЄС. Пізніше верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що прем'єр-міністр Косова Альбін Курті гарантував Європейському Союзу , що серби зможуть вільно перетинати кордон за документами, що посвідчують особу.
Нагадаємо, раніше влада Косова відклала процедуру запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня, через які виник конфлікт з сербським населенням на півночі частково визнаної країни.
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