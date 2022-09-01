Сербська армія розпочала повномасштабні навчання біля адміністративного кордону з Косовом

В оборонному відомстві Сербії повідомили, що військові у зоні безпеки тренуватимуться запобігати незаконному перетину кордону.

У середу, 31 серпня, напередодні набуття чинності нових домовленостей між Белградом і Приштиною щодо документів для в’їзду збройні сили Сербії розпочали військові навчання в зоні безпеки поблизу частково визнаного Косова.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Сербії.

“Метою навчань є підтримання високого рівня готовності залучених підрозділів та їхньої здатності швидко реагувати у разі необхідності, а також забезпечення миру та безпеки на адміністративній лінії з Автономним краєм Косово та Метохія”, - йдеться на сайті оборонного відомства.

Навчання також присвячені “веденню бойових дій у разі нападу на підрозділ, а також тактиці, прийомам і порядку запобігання незаконному перетину кордону, діяльності екстремістських угруповань та організованої злочинності.

Навчання проходять на базах і військових об'єктах у зонах безпеки.

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За словами місцевих жителів, яких цитують ЗМІ, бронетехніка та інша військова техніка вже прибули до сербських міст Рашка та Нові Пазар поблизу адміністративної лінії.

Сербські військові регулярно проводять навчання в зоні безпеки за 5 кілометрів (3 милі) від адміністративної лінії, останні навчання відбулися в січні .

Як відомо, у суботу, 27 серпня, президент Сербії Александар Вучич заявив, що Белград готовий частково прийняти вимоги влади в Приштині щодо документів для в'їзду в регіон за певних умов і гарантій ЄС. Пізніше верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що прем'єр-міністр Косова Альбін Курті гарантував Європейському Союзу , що серби зможуть вільно перетинати кордон за документами, що посвідчують особу.

Нагадаємо, раніше влада Косова відклала процедуру запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня, через які виник конфлікт з сербським населенням на півночі частково визнаної країни.

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