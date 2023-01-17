Сербські бойовики беруть участь у війні проти України: що кажуть у Белграді

ТСН.ua зібрав все, що відомо про участь сербських бойовиків у війні на боці РФ, реакцію офіційного Белграда щодо цих випадків і настрої сербів щодо російської агресії.

Правоохоронні органи Сербії відстежують і аналізують всю інформацію, пов’язану з опублікованими відео та фотографіями ймовірних сербських бойовиків, які приєдналися до російських окупантів у війні проти Україні.

Про це заявив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич, інформує сербська редакція Радіо Свобода.

"Нашій країні абсолютно ясно, що участь сербських громадян у всіх конфліктах в інших країнах заборонена, і це тягне за собою юридичні наслідки", – запевнив він.

Він закликав тих, хто має "патріотичний позитивний заряд" у Сербії, продемонструвати свої бойові здібності в частинах сербської армії.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Росія повинна припинити вербування сербів на війну в Україні. Особливо це стосується ПВК "Вагнер". Про це повідомляє Reuters.

"Чому ви, з "Вагнера", кличете когось із Сербії, коли знаєте, що це суперечить нашим правилам?" – сказав Вучич.

Сербські бойовики на стороні РФ

Раніше у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте" в середині січня були опубліковані фотографії і відео, на яких нібито зображені сербські бойовики, які прибули в Запорізьку область України.

Зазначалося, що вони прибули з Белграда попри заборону влади Сербії.

"Брати-серби прибули до Запоріжської області для захисту наших "кордонів". На батьківщині хлопці служили у військовій поліцій, майстри бойових мистецтв. Сьогодні вони не словом, а ділом довели вірність Росії і готовність боротися з нацизмом", – вихваляв наймаців гайляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький.

Фото: Фото з соціальних мереж

Бойовики нібито вступили так званого "батальйону імені Павла Судоплатова". У Мережі з'явилося відео, де чоловіки у військовій формі сербською мовою пояснюють, що нібито воюють проти НАТО.

EU, USA i UK MORAJU DA SANKCIONIŠU REŽIM U BEOGRADU: dok oni finansiraju odbranu Putin u sred Srbije regrutuje Srbe da ubijaju Ukrajince (VIDEO). Vučić to podržava postavljanjem Putinovog agenta Vulina za šefa BIA sa zadatkom da BIA ne smeta Putinovom regrutovanju u

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Сербські бойовики брали участь у бойових діях разом із росйськими окупантами в Україні у 2014-му та 2015 роках. Ніхто не має чіткого уявлення про їхню точну кількість. За оцінками посольства України в Сербії, станом на грудень 2018 року понад 300 сербів брали участь у війні проти України на Донбасі.

Позиція Сербії щодо війни в Україні

Наразі винесено понад 30 вироків громадянам Сербії, які воювали на боці Росії в Україні. Офіційно Белград забороняє участь своїх громадян у конфліктах за кордоном. Сербія – одна з небагатьох країн Європи, яка не стала вводити санкції проти Росії після повномасштабного вторгнення.

Проросійські настрої сербів

Політолог П редраг Петрович з Белградського центру політики безпеки у коментарі "Радіо Свобода" стверджує, що чиновники в Сербії зазвичай не афішують публікації в соціальних мережах про те, що бійців із Сербії вербують для війни в Україні.

Він вважає, що причина в тому, що ці чиновники самі є "жертвами проросійської політики" в Сербії.

"Їм дуже важко більш рішуче засуджувати такі дії, тому що в Сербії досить сильні проросійські настрої", — каже Петрович, додаючи, що російська пропаганда просувається в Сербії через ЗМІ та таблоїди.

Наприклад, російський злочин у Дніпрі сербські ЗМІ переклали на Україну.

Фото: Фото з соціальних мереж

Також недавно в Белграді відкрили мурал на честь ПВК "Вагнера".

Beograd, danas. Mural Vagneru.

Narodne patrole su nam preuzele grad.

Dokle ćemo da ćutimo? pic.twitter.com/Rf37KvVM91 — Rusi, Ukrajinci, Belorusi i Srbi Protiv rata (@ProtivRata) January 14, 2023

Сербію на Балканах чимало аналітиків порівнюють з Росією у Східній Європі. Після розпаду Югославії на території сусідніх з Сербією країн виникло декілька непризнаних дежав – Сербська Крайна у Хорватії і Республіка Сербска у Боснії. Квазідержавне утворення в Хорватії було ліквідоване Загребом 1995 року під час операції "Буря".

Республіка Сербська зараз є федеративною складовою Боснії та Герцеговини. Її лідер Мілорад Додік регулярно відзначається скандальними заявами на підтримку РФ та диктатора Путіна.

Після бомбардувань НАТО 1999 року чимало сербів негативно налаштовані до Північноатлантичного альянсу і Заходу в цілому. Ці настрої підігрває і позиція західних країн щодо незалежності Косова, яке Белград вважає своєю територією. У Росії серби бачать союзницю, близьку за мовою і вірою, заплющуючи очі на всі звірства і злочини путінського режиму.

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