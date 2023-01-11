Сербський “друг Путіна” у Боснії та Герцоговині назвав українського посла персоною нон ґрата: у МЗС України зауважили нікчемність

Відповідно до Конституції Боснії та Герцеговини, повноваження в сфері зовнішньої політики перебувають у виключній компетенції Президії БіГ.

Лідер Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Мілорад Додік оголосив українського посла Василя Кирилича небажаною особою. Як виявилося, своєю заявою “друг Путіна”, який нещодавно нагородив російського президента найвищою державною відзнакою, вийшов за рамки своїх повноважень.

Як повідомляє Slobodna Dalmacija, Додік назвав українського дипломата персоною нон ґрата після того, як той розкритикував відзначення Путіна "Орденом Республіки Сербської на намисті", назвавши це нагородою одного терориста іншим.

"Це честь для Республіки Сербської, що Путін висловив готовність отримати таку нагороду", - не погодився Додік і додав, що Василь Кирилич більше небажана особа у Республіці Сербській - державному утворенні на території Боснії і Герцеговини.

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Як роз’яснив речник МЗС України Олег Ніколенко, сербський “друг Путіна” не має повноважень, щоб ухвалювати рішення про оголошення будь-кого персоною нон ґрата, тому воно є нікчемним.

Він також нагадав, що Україна не має посла у Республіці Сербській - Василь Кирилич акредитований послом в Боснії та Герцеговині із резиденцією в Загребі.

"Відповідно до Конституції Боснії та Герцеговини, повноваження в сфері зовнішньої політики перебувають у виключній компетенції Президії БіГ. Мілорад Додік не має повноважень ухвалювати подібні рішення, а його заяву слід розглядати виключно як недолугу спробу виправдати свої популістські рішення на догоду Кремля", - заявив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, Мілорад Додік, що прагне виходу Республіки Сербської зі складу Боснії та Герцеговини переміг у жовтні минулого року на виборах президента цього державного утворення.

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