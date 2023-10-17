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Сербський президент Вучич зустрівся у Пекіні із Путіним: "Почувався досить впевнено"

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Сербський президент Вучич зустрівся у Пекіні із Путіним: "Почувався досить впевнено"

Президент Сербії Александр Вучич / Associated Press

За його словами, президент Росії "почувався досить впевненим" у Пекіні.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що зустрівся з президентом-диктатором Росії Володимиром Путіним у Пекіні і що вони мали коротку розмову.

Про це пише сербське видання РТС.

За його словами, президент Росії "почувається досить впевненим" у Пекіні. 

"Я бачив президента Путіна, і ми поговорили коротко, дуже коротко, у нас не було двосторонньої зустрічі", - сказав Вучич. 

"Я бачив, що у нього була важлива і тривала зустріч з президентом Китаю Сі і прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Я говорив з Орбаном про майбутню сесію Європейської ради і про деякі інші ігри, які відбуваються навколо нас, і про деякі інші речі. Я думаю, що це було корисно", - прокоментував Вучич.

Нагадаємо, проросійський прем'єр Угорщини Орбан та Путін зустрілися у Пекіні та поговорили про "мир" в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
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