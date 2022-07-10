"Серце хоче не так, як каже голова": Бербок шкодує, що не Захід може військовим шляхом допомогти Україні

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок шкодує, що Захід не може втрутитися у війну і військовим шляхом допомогти Україні.

За словами Бербок, іноді дуже важко зберігати холоднокровність, "навіть коли серце палає".

Про це вона сказала у спільному інтерв’ю зі своїм люксембурзьким колегою Жаном Ассельборном для Spiegel.

"Як міністр закордонних справ ви не можете просто сказати, що у вас у голові. Найважче, коли серце хоче не так, як каже голова. Наприклад, я хотіла би пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори із районів, за які йдуть бої в Україні", - зазначила Бербок.

Однак очільниця МЗС Німеччини каже, що "не може собі цього дозволити".

"Така обіцянка має бути забезпечена військовими засобами. Тому мені довелося чітко сказати: безпольотних зон не буде", - пояснила вона.

За словами Бербок, хороша зовнішня політика передбачає холоднокровність, "навіть коли серце палає".

"Терпіти той факт, що нічого не вдієш - така іноді жорстокість зовнішньої політики", - сказала міністерка.

Бербок пригадала момент, коли вона побачила фотографії розстріляних дітей під час візиту до України. За її словами, це був один із "найгірших моментів" її перебування на посаді.

"Це все говорить про те, що зараз неможливо домовитися з цим Путіним", - заявила Бербок.

Подібну заяву зробив і очільник МЗС Люксембургу: "Ви повинні визнати реальність війни, навіть якщо вона варварська".

Нагадаємо, німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок закликала Захід підтримувати Україну у війні з країною-агресоркою Росією. Вона наголошує, що зараз важливо не допустити "втоми від війни".

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