Серцевий напад у водія та 35 постраждалих українців: усе, що відомо про ДТП автобуса у Туреччині

У МЗС запевнили, що життю наших травмованих співвітчизників нічого не загрожує.

Вранці 13 вересня в турецькій провінції Мугла сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса з українськими туристами. В автобусі, який прямував з Бодрума до Денізлі, перебував 41 громадянин України, 35 з яких отримали травми. Водій, на жаль, загинув на місці події.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про ДТП з українцями.

Що сталося

13 вересня вранці на 13-му кілометрі траси Мугла-Денізлі у Туреччині сталася ДТП за участю двох автобусів. В одному, який прямував з Бодрума до Денізлі, їхали українські туристи, в іншому - було студенти. Автобуси зіткнулися, той, що був з громадянами України перекинувся.

Яка причина аварії

За попередніми даними, причиною аварії став серцевий напад у 54-річного водія туристичного буса. У результаті автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з аналогічним транспортним засобом зі студентами в салоні. У результаті ДТП водій автобуса помер на місці, ще понад 30 осіб постраждали.

У турецькій поліції зазначили, що вже почали розслідування і тіло загиблого водія відправлять на розтин, щоб остаточно встановити, чи став саме серцевий напад причиною аварії.

Що відомо про постраждалих

Як писали турецькі ЗМІ, в аварії постраждали понад 30 людей, серед яких громадяни України та студенти. Зазначалося, що усіх було доправлено до лікарень, зокрема у важкому стані, за повідомленнями преси, перебуває троє турецьких студентів.

Щодо постраждалих українців, то як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, 35 наших громадян отримали травми легкої і середньої тяжкості. Важких поранених серед українців немає.

dha.com.tr

"Туреччина: в провінції Мугла сталася ДТП із українськими туристами. 35 людей зазнали травм легкої і середньої тяжкості. Їм надається медична допомога. Загроз життю немає. Консули взаємодіють із правоохоронцями, туроператором і страховою компанією для надання консульської допомоги", - написав він у своєму Twitter.

Пізніше в коментарі "Укрінформу" консул України в Анталії Емір Рустамов повідомив, що з 41 людини - 35 зазнали травм легкої та середньої тяжкості, а ще 6 громадян мають незначні ушкодження. Найбільше постраждала громадянка України, яка отримала відкритий перелом руки.

Новини світу: у Туреччині в ДТП з автобусом постраждало 35 українців – водій помер

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