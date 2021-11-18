Серед біженців на білоруському кордоні зафіксували коронавірус

Зараз у Центрі, де базуються мігранти, перебуває вже близько 1,5 тис. біженців.

Перший випадок COVID-19 зафіксували медики серед мігрантів біля кордону Білорусі.

Про це повідомив заступник голови Гродненського облвиконкому Віктор Пранюк, пише державне агентство БЕЛТА.

Наразі хворі перебувають у транспортно-логістичному центрі (ТЛЦ), де розміщують мігрантів з білорусько-польського кордону.

"У ТЛЦ зафіксували один випадок коронавірусу. Біженець госпіталізований до гродненської університетської клініки", - сказав Пранюк.

Повідомляється, що у ТЛЦ відкриють стаціонарний медичний пункт для вакцинації біженців. Їх вакцинуватимуть від COVID-19 китайською вакциною.

За даними білоруських ЗМІ, зараз у ТЛЦ перебуває вже близько 1,5 тис. мігрантів.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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