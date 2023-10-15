Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Серед українських біженців у Німеччині збільшилася частка чоловіків: результати опитування

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
583
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Серед українських біженців у Німеччині збільшилася частка чоловіків: результати опитування

Берлін: плакат з інформацією для біженців з України у коридорі залізничного вокзалу / Фото: Getty Images

За словами аналітиків, українські жінки з дітьми, які втекли до Німеччини на початку війни, по можливості повертаються до своїх сімей.

Серед біженців з України у Німеччині втричі збільшилась частка чоловіків у порівнянні з періодом на початку повномасштабної війни.

Про це йдеться у дослідженні Інституту економічних досліджень у Мюнхені.

За словами аналітиків, зараз у Німеччині серед біженців з України чоловіків більше, ніж на початку війни. До такого висновку дійшов Інститут в четвертому опитуванні 1517 українців у Німеччині.

Наразі 21% опитаних – чоловіки, тоді як у травні/червні 2022 року їх було лише 7%. Частка самотніх українців зростає з 16 до 24%. Українські жінки з дітьми, які втекли до Німеччини на початку війни, по можливості повертаються до своїх сімей.

Також до України повертаються ті біженці, які не можуть підтримувати звичний рівень життя та добробуту в Німеччині, такий як у них був на Батьківщині.

Дослідниця ifo Тетяна Панченко указує на збільшення кількості прибуття до Німеччини українців з регіонів, які сильно постраждали від війни, ніж на початку.

За її словами, половина українських біженців задоволені своїм життям у Німеччині. 

Нагадаємо, що у Німеччині від початку повномасштабного вторгнення Росії знайшли притулок понад 1 мільйон українців.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині, у таборі для біженців загинув 9-річний хлопчик з України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
583
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація