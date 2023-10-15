Серед українських біженців у Німеччині збільшилася частка чоловіків: результати опитування

За словами аналітиків, українські жінки з дітьми, які втекли до Німеччини на початку війни, по можливості повертаються до своїх сімей.

Серед біженців з України у Німеччині втричі збільшилась частка чоловіків у порівнянні з періодом на початку повномасштабної війни.

Про це йдеться у дослідженні Інституту економічних досліджень у Мюнхені.

За словами аналітиків, зараз у Німеччині серед біженців з України чоловіків більше, ніж на початку війни. До такого висновку дійшов Інститут в четвертому опитуванні 1517 українців у Німеччині.

Наразі 21% опитаних – чоловіки, тоді як у травні/червні 2022 року їх було лише 7%. Частка самотніх українців зростає з 16 до 24%. Українські жінки з дітьми, які втекли до Німеччини на початку війни, по можливості повертаються до своїх сімей.

Також до України повертаються ті біженці, які не можуть підтримувати звичний рівень життя та добробуту в Німеччині, такий як у них був на Батьківщині.

Дослідниця ifo Тетяна Панченко указує на збільшення кількості прибуття до Німеччини українців з регіонів, які сильно постраждали від війни, ніж на початку.

За її словами, половина українських біженців задоволені своїм життям у Німеччині.

Нагадаємо, що у Німеччині від початку повномасштабного вторгнення Росії знайшли притулок понад 1 мільйон українців.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині, у таборі для біженців загинув 9-річний хлопчик з України.

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