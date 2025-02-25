Серед кандидатів – африканець і філіппінець: хто може стати наступним Папою Римським

Хто стане наступним Папою Римським: головні кандидати на пост понтифіка після Франциска.

Здоров'я 88-річного Папи Римського Франциска різко погіршилося. У ЗМІ навіть шириться інформація, що понтифік перебуває у критичному стані і жити йому залишилося близько 72 годин. Ми бажаємо Папі здоров'я і довгих років життя, але не можемо оминути увагою інформацію, хто може бути обраним наступним главою Ватикану.

Хто очолюватиме Католицьку церкву до обрання нового Папи

Після смерті Папи Римського настає період Sede vacante – "при вакантному троні, при вакантному престолі". Період починається, коли кардинал-Камерленг констатує смерть Папи.

Період Sede Vacante не триває більше ніж 20 днів, бо папськими правилами встановлено, що конклав повинен зібратися не пізніше 18-го дня з дня смерті Папи. Зазвичай вибори Папи починаються між 15-м та 20-м днем після смерті понтифіка.

Як обирають Папу Римського

Після смерті або відставки Папи у Сикстинській капелі Ватикану скликається конклав, де кардинали беруть участь у голосуванні, щоб визначити наступного главу Церкви. Лише 138 із 253 кардиналів зможуть служити виборцями в наступному конклаві, і жоден кардинал старше 80 років не може брати участь у голосуванні.

Серед кардиналів, що обиратимуть нового Папу буде і один українець – 45-річний уродженець Тернополя, єпископ УГКЦ Микола Бичок, який наразі опікується українською діаспорою в Австралії. Саме його в числі 21 інших кардиналів призначив Папа Франциск наприкінці минулого року.

Кардинал Микола Бичок

Термін Конклав походить від двох латинських слів cum clave "під ключем", оскільки кардинали під час обрання нового єпископа Рима перебували в ізоляції від зовнішнього світу, аби на них не чинився тиск. Зараз кардиналів уже не замикають "на ключ", але учасники конклаву складають клятву не спілкуватися з зовнішнім світом. Також їм заборонено користуватися мобільними телефонами та інтернетом.

Як передає "РІСУ", з-поміж кардиналів обирають 9 єпископів, які відповідають за процедуру. Папою може бути обраний будь-який охрещений і неодружений католик, тобто не тільки з числа кардиналів. Проте з 1378 року Папами ставали тільки кардинали.

Після кожного голосування бюлетені скріплюються ниткою та спалюються з додаванням спеціальних матеріалів, що забарвлюють дим. Якщо дим над Сікстинською капеллою є чорного кольору – це означає, що Папу не обрано. Якщо дим є білого кольору, то це свідчить, що католики мають нового Папу.

Після обрання кардинал-протодиякон (найстаріший серед кардиналів-дияконів) виходить на головний балкон Собору святого Петра в Римі і виголошує фразу "Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam" (Проголошую вам велику радість: маємо Папу) та додає ім’я та прізвище обраного кардинала та його нове ім’я.

Видання New York Post опублікувало перелік можливих наступників Папи Франциска.

Кардинал П'єтро Паролін, 70 років, Італія

Державний секретар Ватикану П'єтро Паролін служив у Ватикані за понтифікату Папи Франциска 11 років. Від листопада минулого року став фаворитом серед букмекерів.

Паролін вважається політично поміркованим. Він провів свою кар’єру, беручи участь у дипломатичному крилі Святого Престолу, провівши частину своєї кар’єри в Нунціатурі Нігерії та Мексики. У 2014 році Папа Римський Франциск зробив його кардиналом. Паролін вважався б продовженням спадщини Франциска.

Паролін відвідував і Україну.

Кардинал Паролін і президент Володимир Зеленський

Зокрема, улітку 2024 року він побував у Києві, де обговорив з українськими високопосадовцями роль Ватикану в обміні військовополонених і поверненні тіл загиблих українських захисників.

Держсекретар Ватикану в Києві! Обговорив обмін полоненими

Кардинал Фрідолін Амбонго Бесунгу, 65 років, Демократична Республіка Конго

Президент Симпозіуму єпископських конференцій Африки та Мадагаскару Фрідолін Амбонго Бесунгу потрапив у заголовки газет, коли відкинув суперечливу заяву Папи Франциска про дозвіл католицьким священникам благословляти неодружені та гомосексуальні пари.

Бесунгу оголосив цю доктрину недійсною на Африканському континенті.

Ймовірне папство Фрідоліна Бесунгу розглядатиметься як різкий докір лівим принципам Папи Франциска. Нинішній понтифік призначив його кардиналом у 2019 році.

Кардинал Фрідолін Амбонго Бесунгу / Фото: Associated Press

У квітні 2024 року Бесунгу потрапив у поле зору судової системи ДР Конго через свої проповіді та критичні виступи в ЗМІ щодо безпеки та політичного управління країною.

Його звинувачували у підбурювальних висловлюваннях, що представляють собою "неправдиві чутки, підбурювання населення до повстання та напади на людські життя".

Кардинал Вім Ейк, 71 рік, Нідерланди

Віллем Якобус Ейк, колишній лікар, вважається одним із найконсервативніших фаворитів.

У 2015 році Ейк допоміг написати книгу "Одинадцять кардиналів говорять про шлюб і сім’ю: нариси з пастирської точки зору", яка рішуче виступала проти схвалення Франциском цивільних повторних шлюбів у разі неотримання рішення про анулювання першого шлюбу. Ейк писав, що вони є "формою структурованого та інституціоналізованого перелюбу".

Нідерландський кардинал Віллем Ейк / Фото: Credo

Ейк також критикував неспроможність нинішнього Папи протистояти пропозиції Конференції єпископів Німеччини, яка дозволяла протестантам приймати Євхаристію в католицьких церквах. У редакційній статті Ейк назвав рішення Папи з цього приводу "повністю незрозумілим".

У 2012 році Ейка ​призначив кардиналом Папа Бенедикт XVI.

Кардинал Петер Ерде, 72 роки, Угорщина

Колишній президент Ради єпископських конференцій Європи Петер Ерде вже давно є впливовою фігурою в політиці сучасної католицької церкви. Він вільно володіє англійською, італійською, французькою, словацькою латинською та рідною угорською мовами.

Будучи консерватором, Ерде раніше виступав проти практики причастя розлучених або повторно одружених католиків через доктринальне переконання про нерозривність шлюбу.

Ерде також активно виступав проти того, щоб європейські країни приймали біженців, заявляючи, що це рівносильно торгівлі людьми.

Кардинал Петер Ерде

Кардиналом його призначив ще у 2003 році Папа Іван Павло II.

Кардинал Луїс Антоніо Тагле, 67 років, Філіппіни

Цього кардинала вважають занадто "лівим", і навіть називають "азійським Папою Франциском". Тагле критикує ставлення Церкви до ЛГБТ-людей, а також до розлучених і повторно одружених католиків. В інтерв’ю 2015 року він сказав, що сувора позиція Церкви щодо геїв, розлучених і одиноких матерів зашкодила її меті євангелізації.

Тагле – лише сьомий філіппінець, який став кардиналом, і в разі обрання стане першим папою з азіатського континенту. У 2012 році Папа Римський Бенедикт XVI призначив його кардиналом.

Видання Сredo влітку 2024 року висловлювало сумнів, що Тагле зможе стати новим Папою. "Його катастрофічне управління головною благодійною організацією церкви "Карітас", яку протягом останніх років звинувачували у некомпетентності персоналу і приховуванні зловживань, стало причиною виключення Тагле з "шорт-листів" папабілів", – йшлося в повідомленні.

Кардинал Реймонд Берк, 76 років, Сполучені Штати Америки

Реймонд Берк вважається провідним архіконсерватором у церкві – прихильником латинської меси та публічним критиком ліберальних тенденцій Папи Франциска.

Уродженець штату Вісконсін і колишній архієпископ Сент-Луїса поставив під сумнів готовність Франциска дозволити розлученим і повторно одруженим парам приймати Євхаристію. Берк також кинув виклик новому формулюванню Церкви щодо штучної контрацепції, геїв і цивільних шлюбів, назвавши його "небажаним".

У 2010 році Папа Римський Бенедикт XVI призначив Берка кардиналом.

Кардинал Реймонд Берк з США / Фото: Associated Press

У 2004 році організація Bishop Accountability повідомила, що, будучи архієпископом Сент-Луїса, Берк навмисно ігнорував кілька обґрунтованих повідомлень про сексуальні домагання з боку деяких священиків. Підозрювані в сексуальних домаганнях переводилися до інших парафій, а не зазнавали покарань.

Сам Берк відмовився заснувати фонд для жертв сексуального домагання, аналогічний організованим іншим американським єпархіям.

Кардинал Маріо Греч, 67 років, Мальта

Нинішнього генерального секретаря Синоду єпископів Маріо Греча вважають потенційним поміркованим наступником Папи Франциска.

Раніше він говорив про необхідність звертатися до тих, хто відійшов від Церкви через свою сексуальність чи сімейний стан.

2020 року Папа Франциск звів Гречу в сан кардинала.

Кардинал Маріо Греч / Фото: Associated Press

Кардинал Маттео Дзуппі, 69 років, Італія

Президент Італійської єпископської конференції Маттео Дзуппі народився в Римі та обіймав ключову посаду архієпископа Болоньї, Італія, що робить його людиною Франциска у Ватикані.

Кардинал Маттео Дзуппі

У 2023 році, улюбленця Франциска, Дзуппі попросили здійснити гучну миротворчу місію в Україні — зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. 6 червня 2023 року Володимир Зеленський зустрічався з Маттео Дзуппі. Зустріч відбулася одразу ж після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Матео Дзуппі в Україні / Фото: Vatican News

Того ж року його відправили до Сполучених Штатів для зустрічі з президентом Джо Байденом, що є римо-католиком.

У жовтні 2024 року Дзуппі відвідав Москву. За словами директора пресслужби Святого Престолу, кардинал Маттео Дзуппі здійсний другий візит у Москву "в рамках місії, яку йому доручив Папа Франциск минулого року, щоб зустрітися з представниками (російської – Ред.) влади та оцінити додаткові зусилля з метою сприяння возз’єднанню українських дітей зі своїми рідними та обмінові полоненими, маючи на думці досягнення такого очікуваного миру".

У 2019 році Папа Римський Франциск призначив його кардиналом.

Адміністрація Трампа може вплинути на вибори нового Папи

Як передає видання Politico, перш ніж його здоров'я погіршилося, Франциск переживав політично чутливий момент. Раніше цього місяця він висловив критику віцепрезиденту Сполучених Штатів Джею Ді Венсу щодо характеристики Ordo Amoris, теологічної концепції, пов’язаної з любов’ю, яку Венс використовував для виправдання міграційної політики президента Дональда Трампа.

Критика Папи викликала лють у Білому домі, підвищивши перспективу дуже політизованої боротьби за престолонаслідування, якщо Франциск помре.

"Вони (адміністрація Трампа – Ред.) вже вплинули на європейську політику, у них не буде проблем вплинути на конклав. Вони можуть шукати когось менш конфронтаційного", – сказав аналітик політики Ватикану, маючи на увазі адміністрацію Трампа.

Чи будуть у Білому домі "ставити" на американця кардинала Реймонда Берка, чи підтримуватимуть когось іншого, поки невідомо.

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