Серед країн НАТО немає єдиної думки щодо переговорів з Путіним — Bloomberg

Частина країн виступає за продовження перемовин з Москвою, серед яких Франція і Німеччина.

Серед країн-членів НАТО немає єдиної думки щодо переговорів з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. Так, деякі учасники Альянсу не бачать не бачать сенсу в цих перемовинах, а інші навпаки наполягають на їх продовженні.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, Франція і Німеччина виступають за продовження діалогу з Росією. Країни переконані, що переговори з Путіним допоможуть домогтися припинення вогню.

Однак частина союзників НАТО впевнені, що розмови з Путіним не продуктивні. Серед них Великобританія, Польща та країни Східної і Центральної Європи, за винятком Угорщини.

Крім того, у виданні кажуть, що в одному з документів, які дісталися журналістам, йдеться про те, що діалог Парижа і Берліна з Москвою може "зіграти на руку Путіну".

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