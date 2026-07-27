Місце стрілянини в Seattle Center / © Associated Press

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Ввечері 26 липня під час гастрономічного фестивалю у Сіетлі (США) невідомі відкрили вогонь по натовпу. За попередніми даними, троє людей загинули, а поліція вже затримала одного з підозрюваних.

Про це повідомляє The Seattle Times.

Масова стрілянина сталася на території комплексу Seattle Center, де загинули троє людей, а щонайменше п’ятеро дістали поранення. Серед постраждалих була маленька дитина.

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Стрілянина почалася близько 18:00 під час проведення гастрономічного фестивалю Bite of Seattle. На заході перебували тисячі людей. Журналіст The Seattle Times, який був неподалік південного боку Climate Pledge Arena, спочатку почув кілька гучних лясків, після чого пролунала серія швидких пострілів.

«Це був суцільний хаос», — розповів один із відвідувачів.

У медичному центрі Harborview повідомили, що чотирьох пацієнтів, доправлених після стрілянини, госпіталізували з вогнепальними пораненнями. За словами представника лікарні, 56-річна жінка перебувала в операційній у критичному стані. Стан інших постраждалих оцінювали як задовільний.

Пані мер Сіетла Кеті Вілсон повідомила про затримання однієї людини. Раніше влада заявляла про двох затриманих. Водночас поліція не уточнила, чи може ще один підозрюваний перебувати на волі.

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На момент оприлюднення інформації про можливий мотив стрілянини не повідомляли. За попередніми даними поліції Сіетла, двоє людей могли стріляти один в одного.

Губернатор штату Боб Фергюсон заявив, що отримує регулярні доповіді про перебіг операції з реагування на інцидент.

«Мої молитви з родинами загиблих і з рятувальниками, які працюють над тим, щоб убезпечити людей», — сказав він у заяві.

Bite of Seattle — один із найбільших щорічних заходів, які проводяться у Seattle Center. Фестиваль відбувається у комплексі вже кілька десятиліть. Згідно зі звітом Seattle Center про вплив заходу, торішній фестиваль, який тривав від 25 до 27 липня, відвідали 282 тис. людей.

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Нагадаємо, 11 липня під час латиноамериканського фестивалю Salsa on St. Clair у Торонто сталася стрілянина. Загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення. Поліція розслідує інцидент і розшукує нападника, чиї мотиви невідомі.

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