Серед російських окупантів зростає рівень дезертирства: в ГУР розповіли подробиці

Понад 18 тисяч російських військових самовільно залишили службу у південно військовому окрузі.

Серед російських окупантів зростає рівень дезертирства. У збройних формуваннях південного військового округу втекли зі служби понад 18 тисяч військових РФ.

Про це повідомили в пресслужбі української розвідки.

Як зазначається, понад 18 тисяч російських військових самовільно залишили службу у південно військовому окрузі.

“Левова частка ― близько 12 тисяч утікачів ― припадає на 8-му загальновійськову армію зс рф, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані москвою через мобілізацію. Решта 2 тисячі ― контрактники. У 58-ій загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб”, - підкреслили в українській розвідці.

Нагадаємо, що у російському Кузбасі (Сибір) троє підлітків розгромили надгробні портрети загиблих в Україні окупантів.

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