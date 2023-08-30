Серед учасників – Туреччина й Катар: у Росії заявили про "альтернативну зернову угоду"

Росія не має наміру повертатися до попередньої "зернової ініціативи".

Міністри закордонних справ Росії й Туреччини Сергій Лавров та Хакан Фідан на майбутніх переговорах у Москві планують обговорити параметри пільгових поставок зерна до Туреччини за фінансового забезпечення Катару. Йдеться про 1 млн тонн.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Інтерфакс" з посиланням на МЗС Росії.

Що відомо

Як зазначається у повідомленні, глави МЗС обговорять втілення в життя ініціативи президента РФ Володимира Путіна про організацію поставок до Туреччини 1 млн тонн російського зерна за пільговою ціною при фінансовому забезпеченні Катару. Їх перероблятимуть на турецьких підприємствах і відправлятимуть в країни, що найбільше потребують.

Москва розглядає цей проєкт, додають у відомстві, як оптимальну робочу альтернативу "чорноморській угоді".

У межах переговорів йтиметься також про:

"українську кризу та можливі шляхи її політико-дипломатичного врегулювання";

"гуманітарні теми, зокрема обмін військовополоненими";

"згубності нарощування військово-технічного співробітництва між Анкарою та Києвом";

"питання забезпечення комплексної безпеки росіян у Туреччині".

Нагадаємо, Росія, Туреччина й Катар готують новий тристоронній договір замість "зернової угоди". Участь в ньому України не передбачена.

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