Серед українських біженців у Німеччині виявили сотні громадян сусідньої країни

Українські біженці у Німеччині / © ТСН

Реклама

До Федерального відомства у справах міграції та біженців у Німеччині надходять сотні повідомлень про втікачів від війни з України, які для спілкування потребують перекладача з угорської мови. Як виявила перевірка, деякі біженці з України були власниками паспортів Угорщини, тобто формально вони є громадянами країни ЄС і не мають права на тимчасовий захист в Німеччині і на відповідну грошову допомогу.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Від травня 2023 року до жовтня 2025 року міграційним службам стало відомо про 9640 підозрілих випадків, 1136 з яких датуються поточним роком. Тільки за останні чотири тижні було зареєстровано ще 141 випадок.

Реклама

Як з’ясувала перевірка, 568 осіб, які зареєструвалися у Німеччині як біженці з України, виявилися власниками двох паспортів — українського та угорського.

Видання Welt нагадало, що з метою махінацій на угорських виборах уряд Віктора Орбана почав активно роздавати паспорти цієї країни етнічним угорцям та ромам в українському Закарпатті.

Тепер ті, хто спокусився на угорський паспорт, стикнулися з проблемою: в самій Угорщині їм не раді (особливо представникам ромської національності), а в Німеччині вони тепер не можуть претендувати на допомогу, як решта українців.

При цьому ті ж таки закарпатські роми, які приїхали виключно з українськими паспортами, не мають проблем із отриманням притулку в Німеччині та отримують грошову допомогу.

Реклама

Нагадаємо, у Німеччині вдесятеро зросла кількість українців, які шукають притулку, після скасування заборони на виїзд для чоловіків віком 18-22 роки.