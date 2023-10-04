Серед загиблих та поранених в аварії автобуса поблизу Венеції є українці 

В результаті аварії в Местре загинула 21 особа, двоє з них діти, 15 поранених, з них 5 у важкому стані.

За попередньою інформацією, серед загиблих в ДТП в Італії - п'ятеро українців. Також двоє громадян України отримали поранення.

Про це пише ANSA та La Repubblica.

У посольстві Києва в Римі підтвердили наявність українських потерпілих у трагедії в Местре.

"Так, згідно з наявною у нас інформацією, були знайдені документи громадян України", - повідомили італійському ЗМІ джерела в посольстві, додавши, що наразі не мають додаткової інформації.

Серед вже ідентифікованих жертв в аварії автобуса в Местре п'ятеро громадян України, німець і водій транспортного засобу - італієць. Префект Венеції Мікеле Ді Барі повідомив, що вижили в катастрофі 18 пасажирів, які отримали поранення та знаходяться в різних лікарнях у Венето.

Динаміка аварії поки незрозуміла: це могла бути хвороба водія, який загинув у ДТП, або неправильний маневр на місці ремонту шляхопроводу. Причини з'ясовують слідчі. Дорожня поліція проводить слідчі дії: встановлюється траєкторія падіння та стан дорожнього покриття. Слідів гальмування на асфальті не видно.

Водій, який загинув, був родом із Тревізо. Його звали Альберто Ріццотто, йому було 40 років.

Автобус їхав естакадою сполучної дороги, яка веде від Местре до Маргери та автомагістралі А4, коли з причин, які ще не встановлені, він розбився, впавши з мосту приблизно на 15 метрів вниз. Пізніше він загорівся, тому деякі з перших знайдених жертв, очевидно, згоріли живцем.

Робітники фабрики, які працювали неподалік місця аварії, врятували з місця події маленьку дівчинку та собачку, яку потім передали медикам. Поранених розподілили по різних італійських лікарнях. Щоб підтримати місцевих лікарів, приїхали представники педіатрії, кардіохірургії, неврології та загальної хірургії. Приїзди родичів у приймальні лікарні поки що дуже обмежені. Водночас є доступні послуги перекладу українською.

Автобус піднімуть з місця аварії після того, як охолонуть його батареї. Рятувальники розповіли, що іжертв під ним немає. Тіла загиблих перенесли в місця трагедії після відспівування священником.

Серед постраждалих є неповнолітні: одну дитину до лікарні доставили повітряним транспортом, а 4-річна дівчинка з серйозними опіками та під загрозою для життя доставлена ​​до Падуї в реанімацію. Серед тяжко постраждалих 50-річна жінка з сильними опіками та травмами різних частин тіла. І дівчинка, і 50-річна – громадяни України.

Окрім громадян України та Німеччини, на борту автобуса також були громадяни Франції та Хорватії.

Раніше повідомлялося, що українці потрапили у смертельну ДТП в автобусі в Чорногорії.

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