Серед заручників ХАМАСу є вагітні, хворі на рак та діабет: сім'ї бояться за здоров'я людей

Багато людей, з понад 200 людей, яких захопив ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, мали серйозні захворювання. Деякі були важко поранені під час нападу. Їм потрібна термінова медична допомога.

Родичі розповіли про серйозні хвороби заручників, пише The New York Times.

Коли озброєні терористи ХАМАСу увірвалися до будинку Каріни Енгельберт 7 жовтня, вона все ще оговтувалася після подвійної мастектомії (операція з видалення молочної залози - ред.) та операції з реконструкції грудей, які пройшли жахливо. Вона була слабкою і легко втомлювалася, а накопичення рубцевої тканини на її грудях спричиняло стиснення і обмежувало її рухливість.

Бойовики викрали 51-річну пані Енгельберт і всю її родину, включно з 54-річним чоловіком Роненом Енгелем, їхніх дочок – 18-річну Міку та 11-річну Ювал, і доставили їх до Сектора Гази.

"Ми не знаємо, чи отримує вона якесь медичне лікування, чи хтось піклується про неї, чи отримує вона якесь знеболююче чи будь-які ліки, які їй потрібні, щоб запобігти поверненню раку", - сказав брат пані Енгельберт Дієго.

Каріна Енгельберт є однією з приблизно 240 заручників, викрадених з Ізраїлю, багато з яких потребують термінової медичної допомоги.

Вік заручників коливається від немовлят до 80-річних.

Серед них є робітниця з Таїланду, яка була на 9-му місяці вагітності і, можливо, вже народила в полоні. Є багато людей, яким за 80 років, які приймали ліки від хронічних захворювань, таких як високий кров’яний тиск. І молоді люди, які мають як психіатричні захворювання, і захворювання, які можуть бути смертельними, якщо їх не лікувати.

Крім того, були й ті, хто отримав потенційно небезпечні для життя поранення під час самого нападу бойовиків.

Кілька днів тому ХАМАС заявив, що 86-річний мешканець кібуцу Ар’є Залманович помер від серцевого нападу нібито під час ізраїльських бомбардувань Гази.

За словами Хагая Левіна, ізраїльського лікаря, який працював із сім’ями заручників, більшість літніх полонених залежать від ліків для лікування кров’яного тиску, діабету та серцевих захворювань.

Серед приблизно 40 дітей, які утримуються, більшість з яких дівчатка, є 4-річний хлопчик із затримкою росту, який приймає харчові добавки через недостатню вагу, а також 10-місячний брат хлопчика.

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"Вони всі потребують медичної допомоги. Вони утримуються під землею, без достатньої кількості їжі та води, з травмами. Навіть незначна травма може викликати інфекцію, яка може стати небезпечною для життя", - сказав доктор Левін.

Сім'ї заручників вимагають дозволу Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) відвідувати їхніх родичів і піклуватися про поранених і хворих, як це гарантовано положеннями Женевської конвенції. Однак поки що цього не сталося.

Представники Червоного Хреста кажуть, що організація виступає на захист заручників у Газі, розмовляючи безпосередньо з ХАМАСом та з іншими сторонами, які можуть впливати на ХАМАС. Проте досі Червоний Хрест не зміг відвідати заручників, щоб перевірити стан їхнього здоров’я чи доставити ліки.

У суботу, 18 листопада, сім'ї заручників і тисячі їхніх прихильників завершили п'ятиденний марш до Єрусалиму, де вони планують тиснути на уряд Ізраїлю, щоб добитися звільнення полонених.

Багато хто з них розлючений на уряд Ізраїлю – і на прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньяху – як через невдачі, які призвели до вторгнення ХАМАСу, так і через відсутність підтримки та регулярного спілкування з родичами щодо статусу переговорів щодо заручників.

"Ми дуже стурбовані тим, що діти були розлучені зі своїми батьками, що вони налякані, що у них немає потрібної їжі. Їх тримають під землею, вони голодні, не знають, що відбувається, чують бомбардування, бої та крики мовою, яку вони не розуміють. Ми не знаємо, в якому вони стані або в якому вони будуть, коли повернуться після цієї емоційної травми", - кажуть родичі заручників.

Нагадаємо, Ізраїль надав докази зберігання зброї ХАМАСом у дитячій лікарні в Газі, там також були заручники (фото).

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