Серед жертв є 21-денне немовля: зсув ґрунту на італійському острові забрав життя семи людей

Внаслідок масштабного зсуву ґрунту на італійському острові Іскія, що стався на світанку 26 листопада, загинуло щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє видання ANSA.

Рятувальники поки не розголошують імена загиблих. Адже особи деяких з них ще не встановлені. Відомо, що серед жертв є 21-денне немовля, тіло якого з великими труднощами витягнули з будинку. Також загинула дівчинка 5-6 років.

Наразі зниклими безвісти вважаються вісім осіб. Втім, досі триває рятувальна операція.

Кількість переміщених осіб також зростає. Станом на вечір 28 листопада евакуйованих вже близько 230. Людей розселили в готелях або у родичів.

Фото: Associated Press

Рятувальники розповіли, що вдалося врятувати сім'ю з трьох осіб. Родина була заблокована в своєму будинку. Серед них 90-річна жінка, яка не може ходити.

Нагадаємо, 26 листопада на італійському острові Іскія стався масштабний зсув ґрунту через сильні опади. Протягом шести годин випало 126 міліметрів опадів - найбільша кількість за останні 20 років. Зруйновано близько десяти будівель, а припарковані автомобілі опинилися в морі.

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