Середземне море захоплюють небезпечні "мігранти": влада Греції оголосила винагороду

Середземне море біля берегів Греції / © Associated Press

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Через стрімке потепління Середземного моря біля берегів Греції масово поширюється небезпечна срібнощока риба-фугу, яка завдає дедалі більших збитків рибальській галузі країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Інвазивний вид, що потрапив до Середземного моря з Індійського океану через Суецький канал, останніми роками стрімко збільшив свою чисельність.

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Ненажерлива риба активно знищує місцеві види, пошкоджує рибальські снасті та суттєво скорочує улови, від яких залежать тисячі рибалок у прибережних громадах.

Уряд заплатить рибалкам за вилов

Щоб стримати поширення інвазивного виду, уряд Греції запускає пілотну програму винагород.

За кожен кілограм виловленої срібнощокої риби-фугу професійні рибалки отримуватимуть 5,33 євро, а загальний бюджет першого етапу програми становить 1,5 мільйона євро.

Пілотний проєкт насамперед охопить Крит і Південне Егейське море — регіони, де поширення небезпечної риби набуло найбільших масштабів.

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Потепління змінює екосистему Середземного моря

За даними Bloomberg, саме підвищення температури морської води створило сприятливі умови для швидкого розмноження Lagocephalus sceleratus. Вид не має достатньої кількості природних ворогів і активно витісняє місцеву морську фауну, посилюючи негативний вплив зміни клімату на екосистеми Середземномор’я.

Срібнощока риба-фугу також становить потенційну небезпеку через надзвичайно токсичний нейротоксин, що міститься в її організмі, тому її вживання в їжу в країнах Європейського Союзу заборонене.

Повністю зупинити поширення буде складно

Попри запуск програми винагород, рибалки та експерти сумніваються, що цього буде достатньо для істотного скорочення популяції інвазивного виду.

За їхніми оцінками, риба вже стала постійною частиною екосистеми Середземного моря, а подальше потепління лише сприятиме її поширенню.

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Нагадаємо, наша планета перебуває на порозі масштабних екологічних змін. Подальше підвищення середньої температури призведе до значного почастішання так званих гідрокліматичних «стрибків».

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