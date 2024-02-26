Серіал "Слово пацана" зняли спеціально до виборів президента РФ - ЗМІ

Для виборів 2024 року у РФ підготували декілька "творчих проєктів".

Нашумілий російський фільм "Слова пацана", який швидко став популярним і в Україні, був випущений спеціально до виборів Путіна у РФ.

Про це пише Інтернет-видання "Медуза".

За даними видання, їм вдалося отримати доступ до витоку внутрішніх документів адміністрації президента Росії. Цей архів вивчав великий колектив авторів з різних країн.

"Навесні 2023-го в адміністрації президента Росії відбулася нарада, присвячена майбутнім виборам. У будівлі АП на Старій площі зібралися співробітники адміністрації, федеральні чиновники та політтехнологи. Вони продемонстрували багатосторінкову презентацію, яка мала назву "Творчий контент до виборів". Її показував голова управління громадських проєктів адміністрації президента Сергій Новіков", - написано в тексті видання.

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У презентації йдеться, що для виборів 2024 року було підготовлено кілька десятків "творчих проєктів", які мають просувати блогери та ЗМІ. Ось частина переліку їхніх назв:

Серіал "Слово пацана"

Комедія "Холоп 2"

Фільм-казка "За щучим велінням"

Мюзикл "Бременські музиканти".

Ці та інші "творчі проєкт" мали б забезпечити "захист національних інтересів РФ".

"На думку Кремля, "Слово пацана" розповідає про "якісні зміни життя в Росії як стійкий тренд" (тобто, мабуть, про те, що у 2020-х росіяни живуть краще, ніж радянські люди у 1980-х)", - пишеться у статті.

Як зазначає видання, на цей проєкт Президентський фонд культурної спадщини ініціатив витратив майже 20 мільйонів рублів.

Що відомо про серіал "Слово пацана"

"Слово пацана. Кров на асфальті" – новий російський серіал, який буквально розірвав соцмережі не лише в Росії.

Саундтрек до серіалу "Слово пацана" навіть посів позицію в рейтингу "Найкращі 100 в Україні" на платформі для прослуховування музики Apple Music. Українські культурні діячі та військові попереджають про небезпеку.

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