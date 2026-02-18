ТСН у соціальних мережах

Серія вибухів і дим над містом: мешканці повідомляють про влучання в оборонний об’єкт РФ

Вночі 18 лютого сталися вибухи поблизу заводу у Чебоксарах РФ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на завод у Чебоксарах

У Мережі з’явилися нові кадри з димом після атаки на Чебоксари. Місцеві жителі повідомляють про можливе повторне влучання в оборонне підприємство «ВНИИР-Прогрес».

Про це інформує ASTRA.

Вибухи у Чебоксарах

Що відомо про «бавовну» у Чебоксарах

Вранці 18 лютого мешканці міста заявили про серію вибухів. Губернатор регіону підтвердив факт атаки, водночас зазначивши, що серйозних руйнувань і постраждалих немає.

За словами очевидців, у місті нібито впали щонайменше три безпілотники: один — у районі магазину «Ромашка», ще один — поблизу «ВНДІР-Прогрес». Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Видання ASTRA проаналізувало фото та відео з місця події. Знімки з димом зроблені в районі житлових будинків на проспекті 9-ї П’ятирічки. Що саме стало джерелом займання — поки невідомо, однак ця локація розташована поблизу згаданого магазину «Ромашка». За оцінками ASTRA, відстань звідти до заводу «Прогрес» становить приблизно 800–900 метрів.

Також мешканці повідомляють про перекриття руху на проспекті 9-ї П’ятирічки, проспекті Івана Яковлєва (від району «Ромашки») та на Хевешській вулиці.

Підприємство «ВНДІР-Прогрес» виробляє для російської армії антени «Комета», які призначені для захисту безпілотників від засобів радіоелектронної боротьби.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, завод також виготовляє супутникові ГНСС-приймачі та антени для систем GLONASS, GPS і Galileo — зокрема модулі типу «Комета», які використовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, ракетах комплексів «Іскандер-М», «Калібр» та в модулях для авіаційних бомб.

Удари по заводу у Чебоксарах: коротко

Нагадаємо, що завод у Чебоксарах був уражений 9 червня. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко наголосив, що це — дуже жирна ціль. Також стало відомо, що російський «Прогрес» навіть припинив роботу на невизначений термін.

Також об’єкт був атакований 5 липня. У Генштабі підтвердили, що засоби ураження досягли району цілі, а результати уточнюються.

Чергова атака сталася 28 листопада, очевидці публікували кадри пожежі на підприємстві.

