Серія вибухів і стрілянина сколихнули Мюнхен: є жертва і поранені
Через вибухи та стрілянину Мюнхен став ареною масштабної спецоперації поліції, задіяні і пожежники.
У німецькому Мюнхені вночі та вранці 1 жовтня зафіксували кілька вибухів і стрілянину. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Про це повідомляють Bild та поліція Мюнхена.
У Мюнхені триває масштабна спецоперація. Правоохоронці працюють у районі Лерхенау.
«Наразі ми проводимо операцію в районі Лерхенау спільно з пожежною службою. Очікуються значні перебої із рухом транспорту. Будь ласка, уникайте цього району», — повідомила поліція.
За інформацією Bild, до операції залучені поліцейські та пожежники. На місці інциденту пролунали кілька вибухів, а також постріли.
Згодом рятувальники виявили тіло чоловіка та ще одну людину з вогнепальними пораненнями. Крім того, у районі працюють спецпідрозділи та сапери. Причини та деталі події наразі з’ясовуються.
До слова, напередодні транспортний літак C130 Військово-повітряних сил Німеччини (Люфтваффе) зазнав обстрілу піротехнічним снарядом поблизу військового аеродрому Вітценбрух (Нижня Саксонія). На щастя, літак не був уражений, і небезпеки для екіпажу не виникло. Розслідуванням займається цивільна поліція та. військова поліція.