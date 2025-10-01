Серія вибухів і стрілянина сколихнули Мюнхен: є жертва і поранені

Пожежна служба та поліція Мюнхена / © Getty Images

Реклама

У німецькому Мюнхені вночі та вранці 1 жовтня зафіксували кілька вибухів і стрілянину. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляють Bild та поліція Мюнхена.

У Мюнхені триває масштабна спецоперація. Правоохоронці працюють у районі Лерхенау.

Реклама

«Наразі ми проводимо операцію в районі Лерхенау спільно з пожежною службою. Очікуються значні перебої із рухом транспорту. Будь ласка, уникайте цього району», — повідомила поліція.

За інформацією Bild, до операції залучені поліцейські та пожежники. На місці інциденту пролунали кілька вибухів, а також постріли.

Згодом рятувальники виявили тіло чоловіка та ще одну людину з вогнепальними пораненнями. Крім того, у районі працюють спецпідрозділи та сапери. Причини та деталі події наразі з’ясовуються.

До слова, напередодні транспортний літак C130 Військово-повітряних сил Німеччини (Люфтваффе) зазнав обстрілу піротехнічним снарядом поблизу військового аеродрому Вітценбрух (Нижня Саксонія). На щастя, літак не був уражений, і небезпеки для екіпажу не виникло. Розслідуванням займається цивільна поліція та. військова поліція.