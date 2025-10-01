ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

Серія вибухів і стрілянина сколихнули Мюнхен: є жертва і поранені

Через вибухи та стрілянину Мюнхен став ареною масштабної спецоперації поліції, задіяні і пожежники.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пожежна служба та поліція Мюнхена

Пожежна служба та поліція Мюнхена / © Getty Images

У німецькому Мюнхені вночі та вранці 1 жовтня зафіксували кілька вибухів і стрілянину. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляють Bild та поліція Мюнхена.

У Мюнхені триває масштабна спецоперація. Правоохоронці працюють у районі Лерхенау.

«Наразі ми проводимо операцію в районі Лерхенау спільно з пожежною службою. Очікуються значні перебої із рухом транспорту. Будь ласка, уникайте цього району», — повідомила поліція.

За інформацією Bild, до операції залучені поліцейські та пожежники. На місці інциденту пролунали кілька вибухів, а також постріли.

Згодом рятувальники виявили тіло чоловіка та ще одну людину з вогнепальними пораненнями. Крім того, у районі працюють спецпідрозділи та сапери. Причини та деталі події наразі з’ясовуються.

До слова, напередодні транспортний літак C130 Військово-повітряних сил Німеччини (Люфтваффе) зазнав обстрілу піротехнічним снарядом поблизу військового аеродрому Вітценбрух (Нижня Саксонія). На щастя, літак не був уражений, і небезпеки для екіпажу не виникло. Розслідуванням займається цивільна поліція та. військова поліція.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie