Серія вибухів прогриміла над Таганрогом і під Ростовом

У ніч на 1 грудня в Таганрозі та передмістях Ростова-на-Дону була чути серію вибухів. Як повідомляють пропагандистські ресурси, попередньо російська ППО нібито відбиває атаку безпілотників.

За даними місцевих мешканців, які цитує SHOT, у центральній та північній частинах Таганрога пролунало щонайменше п’ять вибухів. Очевидці розповідають, що бачили спалахи в небі та чули сильний гул. У місті ввімкнули сирену повітряної тривоги.

Про гучні звуки також повідомляють жителі села Чалтир та міста Азов, що розташовані приблизно за 10 кілометрів від Ростова. Російські джерела стверджують, що ППО нібито «знищує повітряні цілі».

Станом на зараз офіційної інформації про постраждалих чи руйнування немає.

