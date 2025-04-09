Серія вибухів прогриміла над Таганрогом: місто атакували невідомі дрони

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

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Серія вибухів пролунала над Таганрогом Ростовської області у ніч на 9 квітня 2025 року.

Про це інформує SHOT.

За словами місцевих мешканців, спрацювала система ППО над містом.

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Як розповіли очевидці, чути було від трьох до семи вибухів над містом. Попередньо начебто спрацювала система ППО, було видно яскраві спалахи в небі. За словами місцевих, БПЛА летіли до порту. Офіційно жодної інформації про постраждалих та руйнування немає.

Росіян попередили, що начебто працюють системи протиповітряної оборони. Рекомендовано залишити відкриті ділянки вулиць, зайти до приміщення та не підходити до вікон, повідомила глава міста Світлана Камбулова.

Додамо, що російське ППО з вечора вівторка відображає атаки невідомих БПЛА в Ростовській області, у Зернограді та тимчасово окупованому Донецьку пошкоджено дахи двох будинків і гаража, постраждалих немає, заявили представники російської влади.

Нагадаємо, що у березні 2025 року Бєлгород атакували невідомі безпілотники: лунали вибухи.