Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2
Час на прочитання
1 хв

Серія вибухів прогриміла у Ростовській області РФ: що трапилося

Російські Telegram-канали повідомляють про начебто роботу системи ППО та нібито атаку безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Місцеві жителі розповіли пропагандистському ресурсу SHOT, що над містами Таганрог, Каменськ-Шахтинський та в Чертковському районі було чути від 5 до 7 вибухів.

У небі нібито спостерігали яскраві спалахи та чули характерний звук двигуна БПЛА. Через потужні вибухи в багатьох автомобілів спрацювала сигналізація.

Станом на зараз російська влада офіційно не повідомляє про руйнування чи постраждалих.

Нагадаємо, раніше дрони зупинили потужний НПЗ Росії у Поволжі. Завод переробляв 5,74 млн тонн нафти на рік та зможе відновити роботу лише на початку листопада.

Дата публікації
Кількість переглядів
2
