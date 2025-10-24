- Дата публікації
Серія вибухів прогриміла у Ростовській області РФ: що трапилося
Російські Telegram-канали повідомляють про начебто роботу системи ППО та нібито атаку безпілотників.
Місцеві жителі розповіли пропагандистському ресурсу SHOT, що над містами Таганрог, Каменськ-Шахтинський та в Чертковському районі було чути від 5 до 7 вибухів.
У небі нібито спостерігали яскраві спалахи та чули характерний звук двигуна БПЛА. Через потужні вибухи в багатьох автомобілів спрацювала сигналізація.
Станом на зараз російська влада офіційно не повідомляє про руйнування чи постраждалих.
Нагадаємо, раніше дрони зупинили потужний НПЗ Росії у Поволжі. Завод переробляв 5,74 млн тонн нафти на рік та зможе відновити роботу лише на початку листопада.