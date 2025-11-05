Серія вибухів пролунала над Орлом

Орел / © фото з соцмереж

У російському місті Орел пролунала серія вибухів. За даними місцевих пабліків, вибухи було чути у різних районах міста. Очевидці повідомляють про щонайменше три гучних удари та яскраві спалахи у небі.

Люди розповідають, що від вибухів «затремтіли стіни у квартирах», а в небі спостерігали характерні спалахи, схожі на роботу системи протиповітряної оборони.

Російські медіа стверджують, що попередньо спрацювали засоби ППО по повітряних цілях. Офіційна інформація від місцевої влади або Міноборони РФ наразі відсутня.

Ситуація уточнюється.

Раніше Telegram-канали повідомляли, що у ніч проти 2 листопада в Туапсе дронами було уражено глибоководний причал морського нафтового термінала, який має можливість перевалки до 7 млн тонн нафти на рік.

Уночі 2 листопада вибухи пролунали у Туапсе, Геленджику та Сочі.

Нагадаємо, тієї ж ночі українські дрони уразили 5 електропідстанцій на території РФ.