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Серія вибухів пролунала у російській Рязані: місцеві повідомляють про роботу ППО
У Рязані чули серію вибухів і бачили пожежі, місцеві повідомляють про роботу ППО проти начебто українських дронів.
Жителі Рязані повідомляють про серію вибухів над містом, у кількох районах видно пожежі.
Про це йдеться у повідомленням у соцмережах.
За словами очевидців, сили ППО відбивають атаки начебто українських безпілотників. Гучні вибухи було чутно над аеродромом Дягілєво. Офіційної інформації поки немає.
Нагадаємо, що вибухи пролунали в Керчі та Феодосії: перекрито рух Кримським мостом, у небі працює авіація.