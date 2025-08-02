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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Серія вибухів пролунала у російській Рязані: місцеві повідомляють про роботу ППО

У Рязані чули серію вибухів і бачили пожежі, місцеві повідомляють про роботу ППО проти начебто українських дронів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вибухи в Росії

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

Жителі Рязані повідомляють про серію вибухів над містом, у кількох районах видно пожежі.

Про це йдеться у повідомленням у соцмережах.

За словами очевидців, сили ППО відбивають атаки начебто українських безпілотників. Гучні вибухи було чутно над аеродромом Дягілєво. Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, що вибухи пролунали в Керчі та Феодосії: перекрито рух Кримським мостом, у небі працює авіація.

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