Серія вибухів пролунала у російській Рязані: місцеві повідомляють про роботу ППО

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

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Жителі Рязані повідомляють про серію вибухів над містом, у кількох районах видно пожежі.

Про це йдеться у повідомленням у соцмережах.

За словами очевидців, сили ППО відбивають атаки начебто українських безпілотників. Гучні вибухи було чутно над аеродромом Дягілєво. Офіційної інформації поки немає.

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Нагадаємо, що вибухи пролунали в Керчі та Феодосії: перекрито рух Кримським мостом, у небі працює авіація.