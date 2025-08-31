Серія вибухів пролунала в місті Міллерово Ростовської області РФ

Вибухи у Росії / © ТСН.ua

У ніч проти 31 серпня в Міллерово Ростовської області РФ пролунали кілька вибухів. За попередніми даними, система протиповітряної оборони збивала українські безпілотники над містом.

Місцеві жителі розповіли виданню SHOT, що було чутно щонайменше 4–5 вибухів у різних районах Міллерово. Свідки зазначають, що працювала ППО і збивала дрони.

Станом на зараз офіційної інформації про постраждалих чи руйнування немає.

Раніше у Генштабі ЗСУ підтвердили, що у ніч проти 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російського агресора. Йдеться про Афіпський (Краснодарський край) та Куйбишевський (Самарська область) нафтопереробні заводи.