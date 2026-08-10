ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1190
Час на прочитання
2 хв

Серія вибухів у Болгарії: на військовому заводі горить склад боєприпасів

На військовому заводі в болгарському селі Беліца спалахнула пожежа на складах боєприпасів: район оточила поліція, а через загрозу забруднення повітря мешканців закликають не виходити на вулицю та зачинити вікна.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
У Болгарії горить склад боєприпасів

У Болгарії горить склад боєприпасів / © із соцмереж

У Болгарії пролунав гучний вибух на військовому заводі в селі Беліца поблизу Трявни у понеділок, 10 серпня.

Про це повідомляє «БНТ Новини».

Над територією здіймаються величезні клуби диму.

Наступні вторинні вибухи чути й досі.

За попередньою інформацією, загорілася вантажівка, а в одному зі складів боєприпасів сталася пожежа.

Мер Трявни Денчо Мінев оголосив у Facebook, що район оточено та буде активовано систему BG-ALERT.

«Повідомляю всіх мешканців муніципалітету Трявна, що внаслідок палаючої вантажівки сталися вибухи на частині складів боєприпасного заводу в селі Беліца. Буде активовано Національну систему оповіщення BG-ALERT. До встановлення точних причин аварії доступ до району заборонено. На місце події направлено пожежну та поліцейську бригади. Ми постійно контактуємо з правоохоронними органами, губернатором Габровської області. На даний момент у нас немає інформації про жертв чи постраждалих. Район оточений», — написав Мінев.

У Болгарії горить склад боєприпасів / Фото: bntnews.bg

У Болгарії горить склад боєприпасів / Фото: bntnews.bg

Через загазованість та забруднення повітря мер закликає людей зачиняти вікна своїх будинків, використовувати захисні маски та не виходити на вулицю.

«Бригади з Регіональної інспекції з охорони навколишнього середовища та водних ресурсів — Велико-Тирново також вирушають на місце події для вимірювання якості повітря», — зазначив він.

Нагадаємо, у Болгарії не вщухають дискусії навколо безпілотника, який, ймовірно, пов’язаний з Україною та вибухнув у повітряному просторі країни поблизу Кардама. Президентка Болгарії Іляна Йотова заявила, що очікує на доповіді спецслужб для встановлення походження та обставин інциденту, а Міністерство закордонних справ країни викликало посолку України Олесю Ілащук.

Зазначимо, безпілотник, який 8 серпня вибухнув у Болгарії в районі колишнього пункту пропуску Кардам, найімовірніше, є дроном-приманкою «Майя». Речник МЗС України Георгій Тихий запевнив, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії.

Дрон, який виявили біля кордону Болгарії, міг втратити курс під впливом РЕБ.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie