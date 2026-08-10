Серія вибухів у Болгарії: на військовому заводі горить склад боєприпасів

У Болгарії горить склад боєприпасів / © із соцмереж

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У Болгарії пролунав гучний вибух на військовому заводі в селі Беліца поблизу Трявни у понеділок, 10 серпня.

Про це повідомляє «БНТ Новини».

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Над територією здіймаються величезні клуби диму.

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Наступні вторинні вибухи чути й досі.

За попередньою інформацією, загорілася вантажівка, а в одному зі складів боєприпасів сталася пожежа.

Мер Трявни Денчо Мінев оголосив у Facebook, що район оточено та буде активовано систему BG-ALERT.

«Повідомляю всіх мешканців муніципалітету Трявна, що внаслідок палаючої вантажівки сталися вибухи на частині складів боєприпасного заводу в селі Беліца. Буде активовано Національну систему оповіщення BG-ALERT. До встановлення точних причин аварії доступ до району заборонено. На місце події направлено пожежну та поліцейську бригади. Ми постійно контактуємо з правоохоронними органами, губернатором Габровської області. На даний момент у нас немає інформації про жертв чи постраждалих. Район оточений», — написав Мінев.

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У Болгарії горить склад боєприпасів / Фото: bntnews.bg

Через загазованість та забруднення повітря мер закликає людей зачиняти вікна своїх будинків, використовувати захисні маски та не виходити на вулицю.

«Бригади з Регіональної інспекції з охорони навколишнього середовища та водних ресурсів — Велико-Тирново також вирушають на місце події для вимірювання якості повітря», — зазначив він.

Нагадаємо, у Болгарії не вщухають дискусії навколо безпілотника, який, ймовірно, пов’язаний з Україною та вибухнув у повітряному просторі країни поблизу Кардама. Президентка Болгарії Іляна Йотова заявила, що очікує на доповіді спецслужб для встановлення походження та обставин інциденту, а Міністерство закордонних справ країни викликало посолку України Олесю Ілащук.

Зазначимо, безпілотник, який 8 серпня вибухнув у Болгарії в районі колишнього пункту пропуску Кардам, найімовірніше, є дроном-приманкою «Майя». Речник МЗС України Георгій Тихий запевнив, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії.

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Дрон, який виявили біля кордону Болгарії, міг втратити курс під впливом РЕБ.

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