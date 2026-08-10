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Серія вибухів у Болгарії: на військовому заводі горить склад боєприпасів
На військовому заводі в болгарському селі Беліца спалахнула пожежа на складах боєприпасів: район оточила поліція, а через загрозу забруднення повітря мешканців закликають не виходити на вулицю та зачинити вікна.
У Болгарії пролунав гучний вибух на військовому заводі в селі Беліца поблизу Трявни у понеділок, 10 серпня.
Про це повідомляє «БНТ Новини».
Над територією здіймаються величезні клуби диму.
Наступні вторинні вибухи чути й досі.
За попередньою інформацією, загорілася вантажівка, а в одному зі складів боєприпасів сталася пожежа.
Мер Трявни Денчо Мінев оголосив у Facebook, що район оточено та буде активовано систему BG-ALERT.
«Повідомляю всіх мешканців муніципалітету Трявна, що внаслідок палаючої вантажівки сталися вибухи на частині складів боєприпасного заводу в селі Беліца. Буде активовано Національну систему оповіщення BG-ALERT. До встановлення точних причин аварії доступ до району заборонено. На місце події направлено пожежну та поліцейську бригади. Ми постійно контактуємо з правоохоронними органами, губернатором Габровської області. На даний момент у нас немає інформації про жертв чи постраждалих. Район оточений», — написав Мінев.
Через загазованість та забруднення повітря мер закликає людей зачиняти вікна своїх будинків, використовувати захисні маски та не виходити на вулицю.
«Бригади з Регіональної інспекції з охорони навколишнього середовища та водних ресурсів — Велико-Тирново також вирушають на місце події для вимірювання якості повітря», — зазначив він.
Нагадаємо, у Болгарії не вщухають дискусії навколо безпілотника, який, ймовірно, пов’язаний з Україною та вибухнув у повітряному просторі країни поблизу Кардама. Президентка Болгарії Іляна Йотова заявила, що очікує на доповіді спецслужб для встановлення походження та обставин інциденту, а Міністерство закордонних справ країни викликало посолку України Олесю Ілащук.
Зазначимо, безпілотник, який 8 серпня вибухнув у Болгарії в районі колишнього пункту пропуску Кардам, найімовірніше, є дроном-приманкою «Майя». Речник МЗС України Георгій Тихий запевнив, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії.
Дрон, який виявили біля кордону Болгарії, міг втратити курс під впливом РЕБ.