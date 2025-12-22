Серія вибухів у Краснодарському краї РФ: уламки БПЛА пошкодили трубопровід

Атака на РФ / © ТСН.ua

У ніч проти 22 грудня серія вибухів прогриміла у Слов’янському районі. За попередніми даними, там працювала протиповітряна оборона.

Місцеві жителі розповіли російським медіа, що чули щонайменше п’ять вибухів. У небі було видно яскраві спалахи, також повідомляють про гул моторів. Попередньо, ППО намагалася знищити дрони-камікадзе.

Офіційної інформації про постраждалих або руйнування спочатку не надходило.

Згодом стало відомо, що уламки безпілотника пошкодили трубопровід на одному з терміналів у селищі Волна Темрюкського району. Площа займання склала близько 100 квадратних метрів. На місці працюють екстрені служби, обставини інциденту уточнюються.

Нагадаємо, що раніше спецпризначенці Центру «Альфа» СБУ атакували дронами російську нафтовидобувну платформу імені Філановського в Каспійському морі. СБУ підтвердила щонайменше чотири влучання по платформі, яка належить «Лукойл-Нижневолжскнефть». Унаслідок атаки зупинено видобуток нафти та газу з понад 20 свердловин.