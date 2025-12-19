Серія вибухів у Ростовській області: РФ заявляє про атаку безпілотників на Таганрог

Дрон / © ТСН.ua

Серія вибухів прогриміла над містом Таганрог Ростовської області РФ. За заявами російських джерел, ППО нібито відбивала атаку безпілотників, було збито кілька повітряних цілей.

Як повідомляє SHOT із посиланням на місцевих жителів, починаючи приблизно з 02:20 у місті було чути понад десять гучних вибухів. Очевидці стверджують, що в небі з боку Таганрозької затоки спостерігали яскраві спалахи та чули характерний звук дронів. Від вибухів у будинках тремтіло скло, а у дворах спрацьовували автомобільні сигналізації.

Також вибухи чули на околицях Ростова-на-Дону та в М’ясниківському районі. Російські джерела заявляють, що регіон зазнає масованої атаки безпілотників уже другу ніч поспіль.

За оновленою інформацією, у Таганрозі пошкоджено чотири приватні будинки. На місцях працюють екстрені служби. Дані щодо можливих постраждалих уточнюються.

Офіційних підтверджень або коментарів від української сторони наразі немає.

Нагадаємо, напередодні спецпризначенці Центру «Альфа» СБУ атакували дронами російську нафтовидобувну платформу імені Філановського в Каспійському морі. СБУ підтвердила щонайменше чотири влучання по платформі, яка належить «Лукойл-Нижневолжскнефть». Унаслідок атаки зупинено видобуток нафти та газу з понад 20 свердловин.