Світ
7
1 хв

Серія вибухів у Самарській області РФ: повідомляють про роботу ППО та пожежу

У ніч проти 2 січня в небі над російським Новокуйбишевськ пролунала серія вибухів — очевидці повідомляють про роботу ППО та пожежу в одному з районів міста.

Олена Кузьмич
Серія вибухів у Самарській області РФ: повідомляють про роботу ППО та пожежу

© фото з соцмереж

У нічний час над Новокуйбишевськом прогриміли численні вибухи. За попередніми даними, у регіоні працювала протиповітряна оборона, вже нібито було збито кілька повітряних цілей.

Як повідомляє російський Telegram-канал SHOT з посиланням на місцевих жителів, близько 1:30 за місцевим часом люди прокинулися від гучних звуків — загалом було чути понад 10 потужних вибухів. Очевидці також розповідають про яскраві спалахи в небі та займання в одному з районів міста.

Офіційної інформації про наслідки атаки станом на цей момент не надходило. Повідомляється, що відбиття атаки триває.

Нагадаємо, що раніше масштабний блекаут стався у Підмосков’ї. Найбільші перебої з електрикою фіксували в населених пунктах Жуковського, Литкарінського та Раменського міських округів, що розташовані на південний схід від Москви. Там не працювало вуличне освітлення, світлофори і мобільний зв’язок.

7
