Серія отруєнь росіян, які виїхали: розслідувачі встановили, кого з журналістів і активістів переслідують за кордоном

Лікарі та фахівці з вивчення хімічної зброї, а також медик, який брав активну участь у реанімації Олексія Навального і Дмитра Бикова, аналізували випадки потерпілих.

Репортери латиського інтернет-видання, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях "The Insider", встановили, що від осені 2022 року відбулася серія отруєнь росіян, які виїхали з РФ, зокрема, журналістка Олена Костюченко та Ірина Баблоян, а також голова фонду "Свободная Россия" Наталія Арно.

Про це йдеться у матеріалі "The Insider".

"У жовтні в Мюнхені отруїли журналістку "Нової газети" і "Медузи" Олену Костюченко, за тиждень по тому з практично ідентичними симптомами зіткнулася журналістка "Еха Москви" Ірина Баблоян у Тбілісі, а навесні нейротоксичною речовиною отруїли главу Фонду "Свободная Россия" Наталію Арно". Злочинців поки не ідентифіковано, але редакція порадилася з потерпілими і вирішила оприлюднити наявні дані, "щоб попередити активістів і журналістів, які виїхали з Росії, про наявну загрозу". Видання не виключає, що вже є й інші жертви отруєнь", - йдеться у матеріалі.

Олена Костюченко робила репортажі з Херсона на початку війни

Перед поїздкою до Маріуполя 30 березня 2022 року Костюченко отримала попередження про підготовку замаху на неї руками "кадировців". Вона виїхала з Запоріжжя, а потім і з України. Головред радив їй не повертатися з Європи до Росії.

Костюченко, ймовірно, отруїли в Мюнхені 18 жовтня 2022 року, під час обіду з подругою. До Мюнхена вона приїхала з Берліна для оформлення української візи. Уже дорогою назад вона відчула себе погано. Відтоді її мучила нудота, болі, безсоння, пізніше – набряки.

Аналіз на токсини Олена спробувала зробити вперше аж через два місяці – але через низку дивних обставин так і не отримала результат. Справу Костюченко закрили, а потім поновили.

За даними "The Insider", якась речовина в крові Олени перевищувала норму, але зробити однозначний висновок, що саме вона спричинила отруєння, було неможливо.

Журналістка Ірина Баблоян

Баблоян отруїли в Тбілісі 25 жовтня 2022 року. Вона жила в готелі "King Tamar". Увечері 25 жовтня вона відчула себе не дуже добре, а на ранок прокинулася вже з сильною слабкістю і запамороченням. Увечері 26 жовтня проявився долонно-підошовний синдром: долоні та стопи стали багряними і "горіли".

У дорозі до Єревана 27 жовтня Ірині стало гірше, з'явилася сильна тривога.

Симптоми Олени та Ірини були схожі (біль вище шлунка, нудота, металевий присмак у роті), але в Баблоян ще й періодично виникали почервоніння на шкірі.

Ірина до токсиколога не зверталася, зробила тільки аналізи на алергію (вони були негативними на всі відомі алергени). Переїхавши через кілька місяців до Берліна, вона все ж здала кров для токсикологічного аналізу.

Однак результати аналізів їй не прийшли: у "Шаріте" заявили, що її зразки крові загубилися. Ірину, як і Олену, допитували німецькі поліцейські.

Наталія Арно – голова фонду "Свободная Россия"

Наталію отруїли в Празі, імовірно – у номері готелю "Garden Court" у ніч із 2 на 3 травня 2023 року: двері кімнати були відчинені, у ній витав запах парфумів. Під ранок у Наталії дуже боліли зуби і язик, потім біль став "гуляти" по тілу.

Наталія не стала звертатися до лікарів у Празі і того ж дня полетіла до Вашингтона (де зараз проживає). Там вона звернулася по медичну допомогу і вже 4 травня здала аналізи крові (єдина з отруєних, хто встиг це зробити швидко).

Її справу все ще розслідують правоохоронні органи США. Результати токсикологічного аналізу поки що невідомі, але лікарі повідомили Наталії, що вона була отруєна нейротоксичною речовиною (без уточнення, якою).

На думку експерта, який раніше займався розробкою отруйних речовин, симптоми Наталії, зокрема оніміння, вказують на нервово-паралітичну речовину. До класу таких речовин належать і всі види "Новічка", але за одними лише цими симптомами конкретизувати клас речовини неможливо.

Можливо, це отруєння було вже не першою спробою. Наприкінці липня 2021 року Наталія була на заході у Вільнюсі, де зустрічалася з активістами. Там в один із днів вона також відчула запах парфумів у номері, невдовзі в неї піднялася температура, вона відчула слабкість, а по всьому тілу з'явився висип.

Тим часом в Росії суд заарештував терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова. Слідство засекретило його справу.

У ГУР МО вважають, що затримання Стрєлкова може свідчити про те, що групи впливу в Кремлі перейшли до активної фази внутрішнього протистояння.

Арешт терориста прокоментував російський опозиціонер Олексій Навальний. Він заявив, що затримання колишнього офіцера ФСБ є незаконним. Щобільше, на думку опозиціонера, Стрєлков – політичний в'язень.

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