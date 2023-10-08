Серія з п’яти землетрусів забрала життя щонайменше 120 людей в Афганістані

У суботу, 7 жовтня, потужний землетрус з наступними чотирма сильними поштовхами сколихнув західний Афганістан, в результаті чого загинуло близько 120 людей і 1000 отримали поранення.

Про це повідомляє ВВС.

Землетрус магнітудою 6,3 стався приблизно за 40 кілометрів на північний захід від міста Герата, на заході країни. Герат розташований за 120 км на схід від кордону з Іраном і вважається культурною столицею Афганістану.

За даними Геофізичного інституту USGS, після землетрусу було ще чотири сильні афтершоки: магнітудою 5,5; 4,7; 6,3 і 5,9 відповідно. Вони спровокували зсуви в сільській і гірській місцевості. Багато будівель було пошкоджено, люди опинились під завалами.

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Це вже не перший землетрус у цьому регіоні цього тижня. Раніше в Афганістані, Непалі та Індії було зафіксовано п’ять послідовних землетрусів магнітудою від 2,5 до 6,2.

Афганістан часто страждає від землетрусів - особливо в гірському масиві Гіндукуш, оскільки він лежить поблизу стику Євразійської та Індійської тектонічних плит.

У червні минулого року провінція Пактіка постраждала від землетрусу магнітудою 5,9, у результаті якого загинуло понад 1000 людей і десятки тисяч залишилися без даху над головою.

Нагадаємо, у соціальних мережах з'явилися відеоролики, зняті місцевими жителями, на яких видно, що смертоносному землетрусу у Марокко передувала загадкова поява таємничих вогнів у небі.

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