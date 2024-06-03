Серійний убивця, який згодовував свиням людські останки, загинув у в'язниці — подробиці

Громадянин Канади, серійний вбивця Роберт Піктон, який душив і згодовував свиням фрагменти тіл своїх жертв, загинув у в'язниці від рук співкамерника.

Про це повідомляє тюремна влада Канади, передає ВВС.

Прокурори стверджували, що Піктон зізнався у 49 вбивствах, але довести змогли лише шість з них.

74-річний злочинець — один з найвідоміших серійних убивць в історії Канади, який привозив жертв на свою ферму й згодовував їхні останки свиням.

Чоловік відбував довічне покарання у в'язниці Порт-Картьє у Квебеку.

ЗМІ Канади писали,що на Піктона напав співкамерник, після чого його екстрено ушпиталили та ввели у штучну кому, але травми виявились смертельними. Поки правоохоронці не повідомили про причини конфлікту. Триває слідство.

Що відомо про серійного вбивцю Роберта "Віллі" Піктона

Історія злочинів Піктона тривала від 1978-го по 2001 рік. Тоді у провінції Британська Колумбія зникли щонайменше 65 жінок.

Він заманював жертв на свою ферму, де душив й згодовував їхні рештки свиням.

Багато жертв вбивці були секс-робітницями й наркозалежними, що ускладнювало розслідування.

Прокуратура звинуватила його у вбивстві 26 жінок, але суд визнав доведеними лише 6 випадків.

Сам Піктон хвалився поліцейському під прикриттям, що вбив загалом 49 жінок.

Судовий розгляд справи тривав 18 місяців. Тоді поліцейські давали свідчення щодо жахливих знахідок фрагментів жіночих тіл у відрах на напівзруйнованій фермі, а кісток — у свинарнику.

ДНК й особисті речі шести жінок виявили у будинку Піктона.

Департамент охорони здоров'я навіть випустив попередження для сусідів убивці, які купували у нього м'ясо, про те, що у свинину, яку він продавав, могли потрапити людські останки.

Ця справа стала найбільшим розслідуванням серійного вбивства в історії Канади, а свиноферма Піктона — найбільшим місцем злочину: слідчі вилучили звідти 200 000 зразків ДНК.

2007 року Піктона засудили до довічного ув'язнення з позбавленням права на умовно-дострокове звільнення протягом 25 років (максимально можливий термін).

На свинофермі Піктона встановили стихійний меморіал зниклим безвісти жінкам.

Прем'єр-міністр Британської Колумбії Девід Ебі виступив із заявою щодо загибелі Піктона.

"Для деяких смерть цього горезвісного серійного вбивці може покласти край переживанням, а для інших знову відкрити старі рани. Це важкий день для тих, хто втратив близьких через його жорстокість та внаслідок огидних злочинів", — сказав Девід Ебі.

Нагадаємо, стали відомі подробиці справи, що нагадує сюжети відомих фільмів. У Чернігові невідомі зробили довжелезний підкоп під банк, а коли в приміщенні нікого не було, спричинили пожежу. Проте забрати понад 5,5 млн грн не змогли, тому що не розрахували потужність вибуху, який і зашкодив їм пограбувати банк.

Читайте також: