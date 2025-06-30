Серійного ґвалтівника і вбивцю затримали після 57 років пошуків (фото)

Зловмисника затримано / © sevastopolnews.info

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У Великій Британії розкрили найстарішу нерозкриту справу про вбивство і зґвалтування, що сталися майже 60 років тому. 92-річного чоловіка Райланда Гедлі нещодавно визнали винним у вбивстві 75-річної Луїзи Данн, яка була знайдена задушеною у власній оселі в Брістолі в червні 1967 року.

Про це пише BBC News Україна.

Початкове розслідування того часу не дало результатів — поліція зібрала тисячі відбитків пальців і провела безліч обшуків, але жодного головного підозрюваного встановити не вдалося. Лише через десятиліття, коли справу знову порушили поліціянти Ейвона та Сомерсета, застосування сучасних методів, зокрема аналізу ДНК, допомогло ідентифікувати злочинця.

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Райланд Гедлі / © ВВС

У зразку біологічного матеріалу, знайденому на місці злочину, виявили сліди, які вказали на Райланда Гедлі — чоловіка, якому в момент злочину було близько 30 років.

Луїза Данн / © ВВС

Детектив-інспектор Дейв Маршант, який керував розслідуванням, назвав Гедлі небезпечним серійним злочинцем із жахливим минулим. Він зазначив, що для поліції цей випадок став справжнім поєднанням старих і нових методів роботи, які нарешті дали результат. За словами Маршанта, це, ймовірно, найстаріша нерозкрита справа про вбивство у Великій Британії, яка була успішно закрита.

Гедлі затримали в листопаді 2024 року вдома, у місті Іпсвіч. Після арешту експерти порівняли його відбиток долоні з відбитком, знайденим на вікні будинку Луїзи Данн — вони співпали.

Відома інформація також свідчить, що Гедлі раніше зізнавався у проникненні до будинків двох літніх жінок, 84 і 79 років, та їхньому зґвалтуванні у Саффолку 1977 року. Ці злочини, за словами поліції, були моторошно схожі за способом виконання на вбивство Луїзи Данн.

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Детектив із Саффолка Тревор Мейсон, який займався справами 1977 року, назвав Гедлі «гіршим за тварину» через жорстокість його вчинків. Він також зазначив, що ййого жертви були літніми і фізично слабкими, тому жодних шансів у боротьбі зі злочинцем не мали.

У день трагедії сусіди пам’ятають, що чули страшний крик жінки, але тоді ніхто не зміг допомогти чи визначити винного. Однією з перших ознак біди стало те, що сусіди помітили — газету, яку зазвичай приносили Луїзі, не забрали з її порогу наступного ранку.

Після судового розгляду в Королівському суді Брістоля Райланд Гедлі був визнаний винним у вбивстві і зґвалтуванні. Сам він заперечував обвинувачення, але докази були незаперечними. Наразі Гедлі чекає на вирок, який має бути оголошений найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Харківщині 17-річний ґвалтівник намагався живцем спалити свою жертву.

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