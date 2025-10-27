Зловмисника затримано / © Associated Press

В американському штаті Джорджія затримали чоловіка, який 30 років тому зґвалтував п’ятьох жінок у Нью-Йорку.

Про це пише New York Post.

57-річного Майкла Бенджаміна взяли під варту 16 жовтня, у місті Коньєрс. 22 вересня чоловіка затримали та взяли у нього зразки ДНК.

Перевірка показала, що вони збігаються зі зразками ДНК серійного ґвалтівника, який нападав на жінок у нью-йоркському районі Квінс від 1995 до 1997 року.

Від дій Бенджаміна постраждали щонайменше п’ятеро жінок. Найчастіше він вривався до квартир жертв, ґвалтував їх і грабував. Одну дівчину він зґвалтував під дулом пістолета у під’їзді її будинку. Щоразу злочинець накидав на голови жертв простирадла чи предмети одягу, щоб вони не могли впізнати його.

Чоловік відмовився визнавати себе винним. «Я цього не робив! Я нічого такого не робив, які жертви? — кричав він журналістам, що зібралися біля будівлі суду, після першого засідання.

Водночас з’ясувалося, що у момент нападів у Нью-Йорку Бенджамін уже перебував у списку людей, які вчинили злочини проти статевої недоторканності, за спробу зґвалтування ще 1990 року.

Чоловіка привезли до Нью-Йорка, де триватиме основний процес у його справі. Йому загрожує до 25 років ув’язнення.

Нагадаємо, у США розкрили справу про вбивство молодої жінки, яка залишалася загадкою понад пів століття.