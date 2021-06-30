"Серп і молот", генсек і піонери: у Китаї відсвяткували сторіччя Комуністичної партії

"Серп і молот", генсек і піонери: у Китаї відсвяткували сторіччя Комуністичної партії

У святкуванні взяли участь тисячі артистів та танцюристів.

У Пекіні влаштували грандіозний концерт на честь сторіччя Комуністичної партії Китаю.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 30 червня.

У святкуванні взяли участь тисячі артистів та танцюристів. Сценарій – нехитрий: театралізовані досягнення партії за останнє століття. Серед них – прихід комуністів до влади в 1949 році, масштабні інфраструктурні проєкти, космічні місії, повернення Гонконга, і, звісно ж, боротьба з коронавірусом.

Глядачам показали відео з усіма генсеками: від Мао Цзедуна до нинішнього Сі Цзіньпіна, який був серед присутніх у залі. Його привітали бурними оваціями.

Associated Press

Китайська комуністична партія – одна з найчисленніших у світі. Має понад 90 мільйонів членів.

Новини світу: у Пекіні влаштували грандіозний концерт на честь сторіччя комуністичної партії Китаю

Як повідомлялося, у Китаї Комуністична партія офіційно дозволила сім'ям мати трьох дітей. Таким чином влада країни відмовилася від політики обмеження народжуваності "одна сім'я — дві дитини", яка діяла в Китаї від 2015 року. У 2015 році Комуністична партія Китаю відмовилася від політики "одна родина - одна дитина". Зазначимо, що за таким законом китайці жили протягом 45 років.

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