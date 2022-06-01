Сервіс для графічного дизайну Canva відключив доступ для користувачів з Росії

Сервіс для графічного дизайну Canva відключив доступ для користувачів з Росії

Популярний сервіс для графічного дизайну Canva відключив доступ для користувачів з Росії.

Рішення пов'язане з агресією проти України.

Про це йдеться на сайті сервісу.

"Наше рішення вийти з Росії. Хоча ми пишаємося впливом, який ми змогли зробити, підвищивши обізнаність у Росії за допомогою наших антивоєнних шаблонів, в умовах ескалації війни та посилення контролю з боку російського уряду за протестами та активністю, ми знаємо, що наразі ситуація змінилася, і разом з цим має змінитися наша реакція", - йдеться у заяві компанії.

Водночас там додали, що антивоєнні шаблони залишаться доступними для тих, хто перебуває за межами Росії і які хочуть продовжувати використовувати свій голос, щоб змінити ситуацію та надихнути інших підтримати цю справу.

"Ми впевнено віримо, що кожен, скрізь, повинен мати недвозначне право на мир і безпеку. Ми виступаємо за Україну і завжди будемо відстоювати те, що вважаємо правильним", - наголосила команда сервісу Canva.

Canva — це онлайновий інструмент для створення дизайнів і публікації матеріалів, запущений у 2013 році, завдання якого — надати всім людям можливість створювати будь-які дизайни та публікувати їх де завгодно.

Раніше стало відомо про вихід з російського ринку та закриття усіх магазинів популярного американського бренду спортивного взуття та одягу Nike.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 98-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Водночас міжнародні та європейські компанії заявили про вихід з російського ринку.

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