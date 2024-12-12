Серйозна ескалація і "дурне" рішення Зеленського: головне з інтерв'ю Трампа журналу TIME

Новообраному президенту США Дональдові Трампу залишилося трохи більше місяця до інавгурації і офіційного вступу на посаду. За останній місяць, відколи він переміг на виборах, політик зробив низку важливих заяв, які стосувалися зокрема і України.

Особливо варто звернути увагу на останнє інтерв'ю Трампа журналу TIME, за версією якого політик став людиною року.

Відносини з РФ

Трамп заявив, що "ладнає з Росією", але для нього перш за все – інтереси власної країни.

"І я ладнаю з Росією. Я ладнаю з багатьма людьми, з якими люди можуть подумати, що я не ладнаю, але ми добиваємося свого, тому що я – за цю країну, я не за інші країни", – сказав він.

Водночас, Трамп відмовився відповідати на запитання, чи говорив він з Путіним після перемоги на виборах.

"Я не можу тобі сказати. Це просто недоречно", – сказав політик.

Трамп проти ударів вглиб РФ

Дональд Трамп виступає проти того, щоб Україна завдавала ударів по Росії американською далекобійною зброєю.

"Я категорично не згоден з відправленням ракет на сотні миль вглиб території Росії. Чому ми це робимо? Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її", — зазначив він.

Рішення України бити ракетами вглиб РФ політик назвав "дурним".

"Я вважаю, що зараз найнебезпечніше те, що відбувається, коли Зеленський вирішив, за схвалення, я припускаю, президента (Байдена – Ред.), почати ракетний обстріл Росії. Я думаю, що це серйозна ескалація. Я вважаю, що це – дурне рішення", – різко сказав Трамп.

Чи припинить Трамп допомагати Україні

Новообраного президента США чітко запитали, чи візьметься він захищати український суверенітет від Росії. На це він відповів уникливо: "Цього (повномасштабного вторгнення РФ – Ред.) ніколи б не було, якби я був президентом. Ніколи б не сталося".

Проте журналіст наполягав, і Трамп був змушений відповісти. Він сказав, що використає підтримку України з боку США як важіль тиску на Росію в переговорах про припинення війни.

"Я хочу досягти угоди, – сказав він, – і єдиний спосіб досягти угоди – це не покидати Україну".

Чому РФ вторглася до України – думка Трампа

Трамп певен, що у тому, що Путін вчинив повномасштабне вторгнення, винна адміністрація Байдена.

"Путін ніколи б не вторгся до України, якби я був президентом, з багатьох причин. По-перше, вони (адміністрація Байдена – Ред.) підняли ціни на нафту. Коли вони підняли ціну на нафту, вони зробили це ситуацією отримання прибутку для нього (Путіна – Ред.). Ціну на нафту слід було знизити. Якби це сталося, це (повномасштабне вторгнення – Ред.) не почалося б лише з чистих економічних причин. Я маю на увазі, що він (Путін – Ред.) заробив багато грошей", – сказав політик.

Втрати України і РФ у війні

"Нещодавно (інтерв'ю було записано 25 листопада цього року – ТСН.ua) я мав зустріч з групою людей з уряду, які поінформували мене про кількість загиблих солдатів, які були вбиті за останній місяць. Ці цифри приголомшують – як росіяни, так і українці, і підсумки досить рівні", – стверджує Трамп.

Він наголосив на рівності втрат обох сторін конфлікту, хоча, за його словами, Україна і РФ це заперечують.

"Кількість мертвих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, вражає. Це божевілля, що відбувається. Це божевілля", – емоційно сказав Трамп.

Дональд Трамп переконаний, що з огляду на кількість людей, які вмирають на полі бою, завершення війни є вигідним для обох сторін.

Роль Північної Кореї у війні проти України

Новообраний президент продовжив запевняти, що він добре ладнає з усіма у світі, тому певен, що йому вдасться домовитися з диктатором Кім Чен Ином.

"Коли втручається Північна Корея – це ще один елемент, який є фактором, що дуже ускладнює. І я знаю Кім Чен Ина, я дуже добре ладнаю з Кім Чен Ином. Я, мабуть, єдиний, з ким він справді мав справу. Якщо подумати про це, я єдиний, з ким він коли-небудь мав справу", – сказав Трамп.

Дональд Трамп і Кім Чен Ин. Архівне фото / Фото: Associated Press

Чи дійсно майбутня очільниця розвідки Тулсі Габбард працює на Росію

Вибір обраним президентом Дональдом Трампом Тулсі Габбард на посаду глави американської розвідки спричинив шок у керівних колах національної безпеки, писали західні ЗМІ. Погляди Габбард вважають "м'якими" щодо Росії та Сирії. Крім того, зазначалося, що свою позицію щодо РФ вона формувала на основі прокремлівських видань.

Проте сам політик не розділяє занепокоєння журналістів і розвідувальної спільноти.

Тулсі Габбард / Фото: Associated Press

"Я здивований це чути, тому що я думаю, що вона справді чудова американка. Гей, подивіться, вони сказали, що я дружив з Росією, поки вони не побачили записи, а потім сказали: "Знаєте, він насправді не такий. Він був тим, хто поклав край російському газопроводу "Північний потік-2". Він наклав на Росію всі санкції", – сказав Трамп.

Він запевнив, що спостерігав за Тулсі Габбард роками, і переконаний, що вона не має жодного стосунку до Росії.

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