"Серйозна ескалація": Румунія відреагувала на приліт російського дрона та пригрозила відповіддю

Румунське МЗС назвало «серйозною ескалацією» з боку РФ падіння російського безпілотника на житловий багатоповерховий будинок у місті Галац уночі, 29 травня.

«Цей інцидент є серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації. Румунія вживатиме необхідних дипломатичних заходів у відповідь на це серйозне порушення міжнародного права та її повітряного простору», — зазначили у МЗС.

У ніч проти п’ятниці, 29 травня, в Румунії безпілотник впав на дах багатоквартирного житлового будинку в місті Галац. У Міністерстві оборони Румунії заявили, що йдеться про російський безпілотник. Внаслідок вибуху та пожежі постраждали двоє людей, близько 70 мешканців евакуювали.

Після виявлення повітряної цілі о 01:19 румунські військові підняли з авіабази Фетешть два винищувачі F-16. Підтримку операції забезпечував вертоліт IAR 330 SOCAT.

За даними Міноборони Румунії, пілоти протягом усієї місії мали дозвіл на ураження цілі. Румунські військові не знищили російський дрон, який залетів до повітряного простору країни, оскільки в армії в цьому питанні «дуже суворі обмеження».

Румунія також повідомила держави-члени ЄС, союзників по НАТО і генерального секретаря Альянсу про обставини падіння російського дрона і звернулася з проханням вжити заходів «для прискорення передавання Румунії можливостей боротьби з безпілотниками».

Водночас це не перший випадок, коли наслідки російських атак відчуваються на румунській території.

25 квітня у Галаці виявили уламки безпілотників із вибухівкою після чергової атаки РФ поблизу кордону з Румунією.

Тоді постраждали кілька об’єктів, а румунське МЗС викликало російського посла для надання пояснень.

