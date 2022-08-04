"Серйозна проблема, яка стосується національної безпеки": у води Японії впали п'ять крилатих ракет, запущених Китаєм

Китайські балістичні ракети, які були випущені під час військових навчань біля Тайваню, впали у води Японії.

У води Японії впали п’ять балістичних ракети, запущених Китаєм під час військових навчань біля Тайваню. Через що уряд Японії виказав дипломатичний протест китайському уряду.

Про це пише інформаційне агентство Kyodo.

Також читайте Чи нападе Китай на Тайвань і чому цей конфлікт небезпечний для України: пояснення експертів

Як повідомляється, нещодавно Китай анонсував великі військові навчання, які стали умовно “відповіддю” на візит до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Китай під час навчань випустив п’ять балістичних ракети. Потрапили вони у японські води.

"Це серйозна проблема, яка стосується національної безпеки нашої країни та безпеки людей", - зазначив міністр оборони Японії Нобуо Кісі.

Японський уряд схвильований ситуацією та заявляє про дипломатичний протест китайському уряду.

Нагадаємо, що наразі українські війська просувають свою стратегічну ініціативу окупантам.

Читайте також: