Загроза національній безпеці США пов'язана з ядерною зброєю Росії у космосі – ЗМІ

Розвіддані свідчать про дуже тривожну і дестабілізаційну російську спроможність, про яку США стало відомо нещодавно.

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США республіканець Майк Тернер опублікував повідомлення про серйозну загрозу національній безпеці та закликав Білий дім розсекретити всю інформацію щодо неї.

Як повідомляє CNN із посиланням на власні джерела та неназваного американського посадовця, ця загроза нацбезпеці США пов'язана з Росією.

Декілька джерел видання, знайомі з даними розвідки, охарактеризували розвідувальну інформацію як "дуже чутливу".

Видання заявляє, що одне з джерел, яке бачило розвіддані, підтвердило, що "насправді це дуже тривожна і дестабілізаційна" російська спроможність, про яку США стало відомо нещодавно.

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Майк Тернер надіслав лист своїм колегам у Конгресі, в якому заявив, що існує термінова стурбованість "щодо іноземної військової дестабілізації".

В листі до конгресменів Тернер зазначив, що Комітет з розвідки Палати представників 13 лютого проголосував за надання законодавцям певної інформації для перегляду. Також Тернер просить президента США Джо Байдена розсекретити "всю інформацію, пов'язану з цією загрозою".

Два джерела, знайомі з дискусіями в Конгресі, заявили ABC News, що інформація стосується бажання росіян розмістити ядерну зброю в космосі.

“Це дуже тривожно і дуже делікатно”, — заявив спірозмовник видання.

Йдеться про те, що п’ять днів тому днів тому Росія запустила в космос ракету "Союз-2-1в" із "секретним корисним вантажем" для Міноборони. Супутник “Космос-2575” зараз перебуває на орбіті та знаходиться під контролем Повітряно-космічних сил Росії, повідомив у Twitter аналітик з безпеки Колбі Бадхвар.

Нагадаємо, радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що він організував зустріч із провідними законодавцями комітетів внутрішньої безпеки, перш ніж Тернер публічно попередив про те, що він назвав “серйозною загрозою національній безпеці”. Засідання призначили на четвер, 15 лютого.

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