"Серйозна загроза регіональній безпеці": світ засуджує напад Ірану на Ізраїль

В ніч проти 14 квітня Іран вдарив по Ізраїлю близько трьома сотнями дронів та ракет. Деякі запуски, за даними ізраїльтян, здійснювалися з Іраку та Ємена. Ізраїльські сили оборони твердять, що 99% дронів вдалося знищити ще до того, як вони досягли повітряного простору країни.

Про засудження атаки Іраном Ізраїлю вже заявили низка країн.

Велика Британія засудила напад Ірану на Ізраїль. Про це написав прем’єр-міністр країни Ріші Сунак у соцмережі Х.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо безрозсудний напад іранського режиму на Ізраїль. Іран вкотре продемонстрував, що він має намір посіяти хаос в регіоні. Велика Британія і надалі стоятиме на захисті безпеки Ізраїлю і всіх наших регіональних партнерів, в тому числі числі Йорданії та Іраку", — йдеться у дописі.

В Україні теж засудили атаку.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує іранські масовані атаки проти держави Ізраїль. Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході. Необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт. Ця атака вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії", - заявили у МЗС України.

Очільник МЗС Франції Стефан Сежурне також оголосив, що Париж рішуче засуджує дії Ірану.

"Франція рішуче засуджує атаку Ірану на Ізраїль. Зважившись на таку безпрецедентну дію, Іран робить новий крок у своїх дестабілізуючих діях і бере на себе ризик військової ескалації. Франція підтверджує свою прихильність до безпеки Ізраїлю та запевняє його у своїй солідарності", — йдеться у повідомленні.

Із засудженням дій Ізраїлю виступив також високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"ЄС рішуче засуджує неприпустимий напад Ірану на Ізраїль. Це безпрецедентна ескалація і серйозна загроза регіональній безпеці", — заявив він.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також опублікував заяву у відповідь на атаку Ірану.

"Я рішуче засуджую серйозну ескалацію, яку представляє широкомасштабна атака на Ізраїль Ісламською Республікою Іран цього вечора. Я закликаю до негайного припинення цих бойових дій".

Він закликав всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути будь-яких дій, які можуть призвести до великих військових зіткнень на багатьох фронтах на Близькому Сході.

"Я неодноразово наголошував, що ні регіон, ні світ не можуть дозволити собі ще одну війну", - додав Гутерріш.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав "дуже тривожною" ситуацію на Близькому Сході.

"Раніше сьогодні Нідерланди та інші країни голосно та чітко сказали Ірану утриматися від нападу на Ізраїль. Нідерланди рішуче засуджують напад Ірану на Ізраїль. Слід уникати подальшої ескалації. Я щойно розмовляв з міністеркою оборони Кайсою Оллонґрен та міністеркою закордонних справ Ганке Брюїнс Слот щодо останніх подій. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією", — написав він.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок висловила солідарність з Ізраїлем та закликала Іран припинити атаки.

"Іран обстріляв Ізраїль безпілотниками та ракетами. Ми рішуче засуджуємо поточну атаку, яка може занурити цілий регіон у хаос. Іран та його ставленики повинні негайно припинити це. У ці години наша вся солідарність спрямована на Ізраїль", — написала вона у соцмережі Х.

Президент Аргентини Хав’єр Мілей скоротив свою поїздку до Данії та повернеться додому сьогодні.

"Президент повертається до Аргентини, щоб сформувати кризовий комітет у зв'язку з останніми подіями в Ізраїлі, взяти ситуацію під свій контроль і координувати дії з президентами західного світу", – повідомив його речник Мануель Адорні.

Тим часом, Сирія привела в стан підвищеної готовності свої системи оборони "земля-повітря" російського виробництва навколо столиці Дамаска та основних баз на випадок удару Ізраїлю.

Атака Ірану на Ізраїль: що відомо

У ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль сотнею ракет і ударних дронів. Напередодні глава Білого дому Джо Байден попередив, що Іран може почати напад найближчим часом. Внаслідок цього американський президент перервав свій вихідний і повернувся до Вашингтону.

Оскільки Ізраїль заздалегідь попередили про загрозу, підготовка була розпочата заздалегідь. До 15 квітня по всій країні будуть діяти обмеження у вигляді заборони освітньої діяльності, заборони на масові зібрання, закриття пляжів.

Тим часом Іран через посольство Швейцарії повідомив США, що їхні бази та особовий склад на Близькому Сході "не будуть у безпеці" у разі, якщо Вашингтон співпрацюватиме з Тель-Авівом у злочинах.

Все, що відомо про атаку - читайте в новині.

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